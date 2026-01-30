  1. हिन्दी समाचार
  3. उड़ान से ठीक पहले बदला गया था डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन का पायलट, चौकाने वाली वजह आई सामने

महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार को प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस हादसे में डिप्टी सीएम सहित प्लेन में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर अब खबर सामने आ रही है। प्लेन के उड़ान भरने से ठीक पहले पायलट को बदल दिया गया था। प्लेन को दिल्ली निवासी पायलट सुमित कपूर लेकर बारामती लेकर जा रहे थे। सुबह आठ बजे उन्होने उड़ान भरी थी और आठ बजकर 45 मिनट पर वह बारामती पहुंचे थे और लैंड करते समय हादसा हो गया, जिसमें विमान में सवार उपमुख्यमंत्री सहित सभी पांच लोगों की मौत हो गई।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार (Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar) की बुधवार को प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस हादसे में डिप्टी सीएम सहित प्लेन में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर अब खबर सामने आ रही है। प्लेन के उड़ान भरने से ठीक पहले पायलट को बदल दिया गया था। प्लेन को दिल्ली निवासी पायलट सुमित कपूर लेकर बारामती लेकर जा रहे थे। सुबह आठ बजे उन्होने उड़ान भरी थी और आठ बजकर 45 मिनट पर वह बारामती पहुंचे थे और लैंड करते समय हादसा हो गया, जिसमें विमान में सवार उपमुख्यमंत्री सहित सभी पांच लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को दिल्ली में कैप्टन सुमित कपूर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परजिनों और दोस्तों में हाहाकार मच गया। हादसे में डिप्टी सीएम दिवंगत अजित पवार के साथ कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और डिप्टी सीएम के सिक्योरिटी गार्ड विदिप जाधव की मौत हुई थी।

बता दे कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ‌अजित पवार बुधवार को एक चुनाव रैली को संबोधित करने के लिए अपने गृह जनपद बारामती जा रहे थे। बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश कर गया और हादसे में प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित कपूर कुछ दिन पहले ही हॉन्ग-कॉन्ग से लौटे थे। विमान दुर्घटना के कुछ घंटे पहले ही कैप्टन सुमित डिप्टी सीएम का प्लेन ले जाने का असाइनमेंट मिला था। पहले जिस पायलट को प्लेन लेकर जाना वह ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, जिस कारण कपूर को प्लेन लेकर जाना पड़ा। लेजरजेट-45 विमान को दिल्ली की एयरलाइंस कंपनी बीएसआर वेंटर्स की ओर से संचालित किया जा रहा थां कैप्टन सुमित कपूर ने लेजरजेट-45 विमान को सुबह आठ बजे उड़ाया था और 8:45 पर प्लेन क्रैश हो गया।

कैप्टन सुमित कपूर के दोस्तों के मुताबिक उनका उड़ान से गहरा लगाव था। हालांकि हादसे प्रा​थमिक जांच में पायलट की संभावित चूक और खराब दृश्यता को प्लेन क्रैश होने की वजह निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों के मुताबिक सुमित एक अनुभवी पायलट थे। ऐसे में उनसे गलती होने की संभावना न के बराबर थी। दोस्तों और परिजनों ने हादसे की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। कैप्टन कपूर के दामाद और दोनों बेटे भी पायलट है। दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी है। कपूर के दोस्त सचिन तनेजा ने बताया कि उनके शव की पहचान कलाई में पहने ब्रेसलेट से हुई।

