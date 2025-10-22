  1. हिन्दी समाचार
  3. PM और उनके सहयोगी अर्थव्यवस्था को लेकर कई दावा कर रहे लेकिन किसानों के सामने खड़ी मंदी की सच्चाई से बस भाग रहे : जयराम रमेश

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने फसल के दामों की MSP को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि, मकई, सोयाबीन, मूंग, अरहर, कपास और बाजरा जैसी फसलों के बाज़ार भाव फिलहाल उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से काफी नीचे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने फसल के दामों की MSP को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि, मकई, सोयाबीन, मूंग, अरहर, कपास और बाजरा जैसी फसलों के बाज़ार भाव फिलहाल उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से काफी नीचे हैं।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी अर्थव्यवस्था में तेजी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वे देशभर के किसानों के सामने खड़ी मंदी की सच्चाई से बस भाग रहे हैं।

मकई, सोयाबीन, मूंग, अरहर, कपास और बाजरा जैसी फसलों के बाज़ार भाव फिलहाल उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से काफी नीचे हैं।nइसी वजह से किसानों के संगठन MSP की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, जिसे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी पुरज़ोर समर्थन किया था।

 

