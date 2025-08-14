  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मुरादाबाद जेल में गिरने से नहीं फंदे से लटकने से हुई थी बंदी की मौत

मुरादाबाद जेल में गिरने से नहीं फंदे से लटकने से हुई थी बंदी की मौत

मुरादाबाद। जिला जेल प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। जेल में बंदी की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। जेल प्रशासन ने बाथरूम में गिरने से बंदी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि फंदे से लटकने से हुई थी। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ है। जांच के बाद एक बंदी रक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुरादाबाद। जिला जेल प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। जेल में बंदी की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। जेल प्रशासन ने बाथरूम में गिरने से बंदी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि फंदे से लटकने से हुई थी। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ है। जांच के बाद एक बंदी रक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

पढ़ें :- पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को उम्र कैद की सजा, दुष्कर्म के मामले में पाए गए दोषी

जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि आसे उर्फ आशराम के पैर में गोली लगी थी जिस कारण वह छड़ी के सहारे चलता था। मुरादाबाद जिले की बिलारी थाने की पुलिस ने उसे 27 अक्तूबर 2024 को दो नाबालिग बहनों के अपहरण और एक बहन से दुष्कर्म के मामले में मुठभेड़ के बाद जेल भेज दिया था। वह बीमारी के चलते जेल अस्पताल में बंदी रक्षक संजय मिश्रा की निगरानी में था। उनका कहना है कि बुधवार की शाम करीब चार बजे वह शौचालय गया था। उसने गले में पड़े गमछे को फंदा बना लिया और शौचालय के रोशनदान से लटक गया था। अन्य बंदियों ने उसे लटका देखकर शोर मचा दिया। उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया वहां से जिला अस्पताल भेजा गया लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बंदी के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। शासन ने इस मामले में डीआईजी जेल कुंतल किशोर को जांच के आदेश दिए। डीआईजी जेल ने बुधवार को जेल पहुंचकर जांच की। उधर सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लटकने से मौत होने की पुष्टि हुई है। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि बंदी रक्षक संजय मिश्रा को निलंबित किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुरादाबाद जेल में गिरने से नहीं फंदे से लटकने से हुई थी बंदी की मौत

मुरादाबाद जेल में गिरने से नहीं फंदे से लटकने से हुई थी...

मुरादाबाद पुलिस ने निकाली 10 किलोमीटर तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में एसपी सिटी, सीओ सहित 1000 पुलिसकर्मी हुए शामिल

मुरादाबाद पुलिस ने निकाली 10 किलोमीटर तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में एसपी...

सीएम योगी ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में किया बड़ा इजाफा, जानिए किस मद में कितनी हुई बढ़ोत्तरी?

सीएम योगी ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में किया...

अमिताभ ठाकुर ने ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पर लगाया गंभीर आरोप, CM योगी से CBI जांच की मांग की 

अमिताभ ठाकुर ने ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पर लगाया गंभीर...

दो आईएसआई आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में दहलाने की थी मंशा

दो आईएसआई आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में दहलाने की थी...

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा संग वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महराज का किया दर्शन, किडनी देने की जताई इच्छा

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा संग वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद...