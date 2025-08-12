इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार, स्पीकर ने गठित की समिति

नई दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने कहा कि 31 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) को हटाने का प्रस्ताव मिला। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। मामले में कमेटी का एलान भी कर दिया गया। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस अरविंद कुमार (Judge Justice Arvind Kumar) , मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्ताव (Madras High Court Judge Justice Manindra Mohan Srivastava) और वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य (Senior lawyer BV Acharya) शामिल हैं।

अब तक संसद के मानसून सत्र की ज्यादातर कार्यवाही हंगामे की भेंट ही चढ़ी है। विपक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण, कथित ‘वोट चोरी’ जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। आज भी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

वोटर लिस्ट में कथित मतदाता धोखाधड़ी और एसआईआर मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं का विरोध जारी है। सांसदों को ‘मिंता देवी’ नाम की टी-शर्ट पहने देखा गया, जो कथित तौर पर चुनाव आयोग की मतदाता सूची में 124 साल की मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं।

मिंता देवी कौन है जानते हैं?

मिंता देवी 124 साल की महिला है, जिनका नाम SIR के बाद बिहार के सीवान के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आया है। हैरत की बात ये है कि चुनाव आयोग ने मिंता देवी को ढूंढ कर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी झुठला दिया है। क्योंकि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे उम्रदराज महिला की उम्र 115 साल है जो ब्रिटिश नागरिक है। इसलिए आज मिंता देवी के नाम का T-shirt पहने विपक्ष फिर पूछ रहा है कि भैया काहे का SIR?