अभिनेता अदिवी सेश और मृणाल ठाकुर की फिल्म डकैत की रिलीज डेट बदली, पहले 19 मार्च को होनी थी रिलीज

मुंबई। अभिनेता अदिवी सेश और मृणाल ठाकुर की आने वाली फिल्म डकैत को नई रिलीज़ डेट मिल गई है। यह फिल्म पहले 19 मार्च 2026 को थिएटर में आने वाली थी, लेकिन अब कुछ हफ़्ते बाद आएगी। मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि यह एक्शन-रोमांटिक थ्रिलर अब पहले की तारीख के बजाय दस अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। अभिनेता अदिवी सेश ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर अपने फैंस के साथ यह अपडेट शेयर किया। नई तारीख की घोषणा करते हुए एक्टर ने लिखा कि गोल्डफ़िश दस अप्रैल को दुनिया भर के थिएटर्स में।

फ़िल्म में अदिवी सेश लीड रोल में हैं और इसमें मृणाल ठाकुर भी हैं। इस प्रोजेक्ट ने फ़ैन्स के बीच दिलचस्पी पैदा की है क्योंकि सेश ने फ़िल्म की राइटिंग पर भी काम किया है। कहानी पर आधारित प्रोजेक्ट्स चुनने के लिए जाने जाने वाले एक्टर ने शेनिल देव के साथ मिलकर कहानी और स्क्रीनप्ले लिखा है, जो फ़िल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। डकैत की शूटिंग हिंदी और तेलुगु में एक ही समय पर हो रही है। सेश और ठाकुर के अलावा फिल्म में फिल्ममेकर अनुराग कश्यप भी अहम रोल में होंगे। फिल्म पहले 19 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन खबर है कि मेकर्स ने तारीख बदलने का फैसला किया क्योंकि फिल्म धुरंधर द रिवेंज और अभिनेता यश कि फिल्म टॉक्सिक ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स जैसी दूसरी बड़ी फिल्में भी उसी दिन रिलीज़ होने वाली थीं। हालांकि टॉक्सिक अब जून 2026 तक आगे बढ़ गई है, जबकि पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह उस तारीख पर आ गई है। अदिवी सेश को आखिरी बार शैलेश कोलानु के डायरेक्शन में बनी HIT: द सेकंड केस में देखा गया था।