अभिनेता वरुण धवन की बहुप्रतीक्षित है जवानी है तो इश्क होना है की टीजर आया सामने, जाने कब रिलीज होगी फिल्म

मुंबई। अभिनेता वरुण धवन की फ़िल्म है जवानी तो इश्क़ होना है की पहली झलक सामने आ गई है। मेकर्स ने इस बहुप्रतीक्षित फ़िल्म का टीज़र रिलीज़ कर दिया है। वरुण के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी इस फ़िल्म में नज़र आएंगी। फिल्म बॉर्डर-2 में देशभक्ति वाला किरदार निभाने के बाद, इस फ़िल्म के साथ वरुण रोमकॉम जॉनर में वापसी कर रहे हैं। इस फ़िल्म के ज़रिए वरुण अपने पिता फ़िल्ममेकर डेविड धवन के साथ भी फिर से काम कर रहे हैं। यह जोड़ी पिछले कई सालों से हल्की-फुल्की मनोरंजक फ़िल्में बनाने के लिए जानी जाती है।

टीज़र की शुरुआत AI से बने कुछ छोटे बच्चों से होती है, जो अपने माता-पिता के बारे में बात कर रहे हैं। यह टीज़र फ़िल्म में नज़र आने वाले लव ट्रायंगल की एक मज़ेदार झलक देता है। पुरानी यादें ताज़ा करते हुए टीज़र में डेविड धवन की 1999 की हिट फ़िल्म बीवी नंबर- वन के मशहूर गाने इश्क़ सोना है का एक नया वर्शन भी शामिल किया गया है। यह गाना अब इस नई फ़िल्म का टाइटल ट्रैक बन गया है। टीज़र फ़ैन्स को एक ऐसी लव स्टोरी से रूबरू कराता है, जिसमें दो हीरोइनें और एक हीरो इस सारी उथल-पुथल के केंद्र में हैं। फ़िल्म के विज़ुअल्स एक ऐसी रंगीन और चमकदार दुनिया दिखाते हैं, जो डांस, मज़ेदार पलों, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है। हाल ही में रिलीज़ हुई कई हिंदी फ़िल्में जहां एक्शन पर ज़्यादा ज़ोर दे रही हैं, वहीं यह टीज़र बॉलीवुड के पुराने अंदाज़ वाले रोमकॉम की ताज़ा वापसी का संकेत देता है। रमेश तौरानी द्वारा प्रोड्यूस और डेविड धवन द्वारा डायरेक्ट की गई इस फ़िल्म में वरुण, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के साथ स्क्रीन शेयर करते नज़र आएंगे। फ़िल्म की रिलीज़ डेट भी अब पक्की हो गई है। है जवानी तो इश्क़ होना है अब 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इससे पहले इसे पांच जून को रिलीज़ करने की योजना थी।