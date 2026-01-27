  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बहुप्रतीक्षित फिल्म वघ-2 की रिलीज डेट आई सामने, यूट्यूब पर ट्रेलर किया गया जारी

अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बहुप्रतीक्षित फिल्म वघ-2 की रिलीज डेट आई सामने, यूट्यूब पर ट्रेलर किया गया जारी

अभिनेता संजय मिश्रा और अभिनेत्री नीना गुप्ता स्टारर फिल्म वध-2 का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। इस फिल्म में आपराधिक साज़िश, हत्या, न्याय और बहुत कुछ की रहस्यमयी, अंधेरी दुनिया में गहराई से उतरता है। मुख्य कलाकार संजय मिश्रा और नीना गुप्ता क्रमशः शंभूनाथ और मंजू के रूप में वापसी कर रहे हैं, जो उनके जीवन की एक झलक दिखाते हैं, जिसमें मंजू को जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके पति उसे बाहर निकालने के लिए एक खतरनाक काम कर रहे हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। अभिनेता संजय मिश्रा और अभिनेत्री नीना गुप्ता (Actor Sanjay Mishra and actress Neena Gupta) स्टारर फिल्म वध-2 (vadh-2) का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। इस फिल्म में आपराधिक साज़िश, हत्या, न्याय और बहुत कुछ की रहस्यमयी, अंधेरी दुनिया में गहराई से उतरता है। मुख्य कलाकार संजय मिश्रा और नीना गुप्ता क्रमशः शंभूनाथ और मंजू के रूप में वापसी कर रहे हैं, जो उनके जीवन की एक झलक दिखाते हैं, जिसमें मंजू को जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके पति उसे बाहर निकालने के लिए एक खतरनाक काम कर रहे हैं।

पढ़ें :- अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर मुकाबला, अभी तक पेन ड्राइव खोने का दर्द नहीं भूल पाई BJP

दो मिनट 25 सेकंड के ट्रेलर में शंभूनाथ को अपना काम करते हुए पुलिस से बचते हुए देखा जा सकता है, जबकि मंजू एक कैदी के रूप में जीवन जी रही है और साथ ही अपने पति के अपराधों का भी हिस्सा है। जैसे-जैसे पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए अडिग है और तनाव बढ़ता जाता है और अनकही सच्चाई और पीछा करना तेज़ हो जाता है। कास्ट में कुमुद मिश्रा, अक्षय डोगरा, अमित के सिंह, शिल्पा शुक्ला और योगिता बिहानी जैसे कलाकार शामिल हैं, जो रहस्य में और परतें जोड़ते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए वध—2 के लेखक और निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने कहा कि फिल्म को अच्छी तरह से परिभाषित किरदारों द्वारा संचालित एक समृद्ध कहानी का अनुभव देने के लिए बनाया गया है। हमने कहानी कहने के तरीके को एक कदम और आगे बढ़ाया है ताकि दर्शकों को एक लेयर्ड थ्रिलर-मिस्ट्री दी जा सके। ट्रेलर में इस नैतिक रूप से जटिल दुनिया की एक झलक देता है, जहां सच्चाई स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। निर्माता लव रंजन ने बताया कि सीक्वल पहली फिल्म के दर्शन और भावनात्मक गहराई को एक बिल्कुल नई कहानी के साथ आगे बढ़ाएगा। यह फिल्म छह फरवरी 2026 को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर मुकाबला, अभी तक पेन ड्राइव खोने का दर्द नहीं भूल पाई BJP

अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर...

Video-यूजीसी के नए नियम का देश में बढ़ा विरोध, यूपी में सवर्ण सांसदों को भेजी गई चूड़ियां

Video-यूजीसी के नए नियम का देश में बढ़ा विरोध, यूपी में सवर्ण...

आबकारी विभाग की नीतियों में होगा बदलाव, सरकार करेगी डिस्टिलरी उद्योग में विस्तार, किसानों को उत्पाद मिलेगा बढ़कर मुल्य, युवाओं को रोजगार

आबकारी विभाग की नीतियों में होगा बदलाव, सरकार करेगी डिस्टिलरी उद्योग में...

योगी सरकार पर बिफरी उमा भारती, बोलीं- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से 'शंकराचार्य' होने का सबूत मांगना गलत

योगी सरकार पर बिफरी उमा भारती, बोलीं- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से 'शंकराचार्य' होने...

Big Alert FASTag : अब 1 फरवरी से बदल रहा Toll Tax से जुड़ा बड़ा नियम, KYV वेरिफिकेशन प्रोसेस लिया वापस

Big Alert FASTag : अब 1 फरवरी से बदल रहा Toll Tax...

अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बहुप्रतीक्षित फिल्म वघ-2 की रिलीज डेट आई सामने, यूट्यूब पर ट्रेलर किया गया जारी

अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बहुप्रतीक्षित फिल्म वघ-2 की रिलीज डेट...