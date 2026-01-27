अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बहुप्रतीक्षित फिल्म वघ-2 की रिलीज डेट आई सामने, यूट्यूब पर ट्रेलर किया गया जारी

मुंबई। अभिनेता संजय मिश्रा और अभिनेत्री नीना गुप्ता (Actor Sanjay Mishra and actress Neena Gupta) स्टारर फिल्म वध-2 (vadh-2) का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। इस फिल्म में आपराधिक साज़िश, हत्या, न्याय और बहुत कुछ की रहस्यमयी, अंधेरी दुनिया में गहराई से उतरता है। मुख्य कलाकार संजय मिश्रा और नीना गुप्ता क्रमशः शंभूनाथ और मंजू के रूप में वापसी कर रहे हैं, जो उनके जीवन की एक झलक दिखाते हैं, जिसमें मंजू को जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके पति उसे बाहर निकालने के लिए एक खतरनाक काम कर रहे हैं।

दो मिनट 25 सेकंड के ट्रेलर में शंभूनाथ को अपना काम करते हुए पुलिस से बचते हुए देखा जा सकता है, जबकि मंजू एक कैदी के रूप में जीवन जी रही है और साथ ही अपने पति के अपराधों का भी हिस्सा है। जैसे-जैसे पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए अडिग है और तनाव बढ़ता जाता है और अनकही सच्चाई और पीछा करना तेज़ हो जाता है। कास्ट में कुमुद मिश्रा, अक्षय डोगरा, अमित के सिंह, शिल्पा शुक्ला और योगिता बिहानी जैसे कलाकार शामिल हैं, जो रहस्य में और परतें जोड़ते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए वध—2 के लेखक और निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने कहा कि फिल्म को अच्छी तरह से परिभाषित किरदारों द्वारा संचालित एक समृद्ध कहानी का अनुभव देने के लिए बनाया गया है। हमने कहानी कहने के तरीके को एक कदम और आगे बढ़ाया है ताकि दर्शकों को एक लेयर्ड थ्रिलर-मिस्ट्री दी जा सके। ट्रेलर में इस नैतिक रूप से जटिल दुनिया की एक झलक देता है, जहां सच्चाई स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। निर्माता लव रंजन ने बताया कि सीक्वल पहली फिल्म के दर्शन और भावनात्मक गहराई को एक बिल्कुल नई कहानी के साथ आगे बढ़ाएगा। यह फिल्म छह फरवरी 2026 को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है।