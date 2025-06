‘यूपी में सामंती व आपराधिक तत्वों का वर्चस्व…’ बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को घेरा

Mayawati's statement on law and order in UP: बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में कानून व्यवस्था और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने रविवार को कहा कि यूपी में सामंती व आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी एवं साम्प्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय-अत्याचार तथा लोगों को उजाड़ने जैसी घटनाएं हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के नए प्रमुख राजीव कृष्ण के लिए कानून व्यवस्था को स्थापित करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा।