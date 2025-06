'तबाही का मंजर दुखद है... ' प्लेन क्रैश वाली जगह के दौरे के बाद PM मोदी का छलका दर्द

Ahmedabad Plane Crash: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने गृहराज्य गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयर इंडिया के AI-171 विमान के दुर्घटना स्थल का दौरा किया। साथ ही उन्होंने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जीवित बचे एकमात्र यात्री विश्वासकुमार रमेश तथा दुर्घटना में घायल हुए अन्य लोगों से मुलाकात की। इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

दरअसल, अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया AI-171 विमान उड़ान भरने के कुछ क्षण बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 12 चालक दल के सदस्यों सहित 241 लोगों की मौत हो गई। वहीं, घटना स्थल का दौरा करने और पीड़ितों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से हम सभी स्तब्ध हैं। इतने सारे लोगों की अचानक और दिल दहला देने वाली मौत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। हम उनके दर्द को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि उनके पीछे जो खालीपन रह गया है, उसे आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। ओम शांति।’

प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, ‘आज अहमदाबाद में दुर्घटनास्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है।’

Visited the crash site in Ahmedabad today. The scene of devastation is saddening. Met officials and teams working tirelessly in the aftermath. Our thoughts remain with those who lost their loved ones in this unimaginable tragedy. pic.twitter.com/R7PPGGo6Lj

— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2025