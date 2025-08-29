Baaghi 4 : खूनी मोहब्बत की कहानी होगी शुरू’, बागी 4 रिलीज डेट आई सामने; फैंस हुए एक्साइटेड

बॉलीवुड एक्शन स्टार टाइगर श्राफ की अपकमिंग मूवी बागी 4 का जबरदस्त हाइप बना हुआ है। फैंस इसके रिलीज होने की राह देख रहें हैं। शुक्रवार को फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए साफ कर दिया गया कि ‘बागी 4’ का ट्रेलर कल सुबह 11 बजकर 11 मिनट पर रिलीज किया जाएगा। वहीं, फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

इस खास मौके पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि “सबसे खतरनाक और खूनी मोहब्बत की कहानी शुरू होने वाली है। इस दुनिया में, हर आशिक एक विलेन होता है।” हरनाज की इस पोस्ट पर फैंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। कमेंट सेक्शन में लोग ‘हार्ट’ और ‘फायर’ इमोजी बनाकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं।

पोस्टर देख यूजर्स ने किए कमेंट

एक यूजर ने लिखा कि “इंतजार नहीं कर सकते।” वहीं, दूसरे ने कमेंट किया कि “काउंटडाउन शुरू कर दो, बस कुछ ही घंटों की बात है।” किसी ने लिखा कि “फाइनली हरनाज स्क्रीन पर दिखेंगी।” तो एक और फैन ने कहा कि “इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार है।”फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें टाइगर श्राफ का धाकड़ एक्शन और संजय दत्त का खौफनाक अंदाज देखने को मिला। इस बार टाइगर अपने प्यार की खातिर पूरी दुनिया से लड़ते दिखाई देंगे। फिल्म में हरनाज संधू, टाइगर के लव इंटरेस्ट यानी रॉनी की प्रेमिका का किरदार निभा रही हैं।

इतना ही नहीं, मेकर्स अब तक फिल्म के दो गाने कि ‘गुजारा’ और ‘अकेली लैला’ भी रिलीज कर चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। रोमांस और इमोशन से भरपूर इन गानों ने फिल्म के लिए उत्सुकता और भी बढ़ा दी है।