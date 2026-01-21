सिस्टम सत्ता के सामने बिक चुका है, सब एक-दूसरे की पीठ थपथपाते और मिलकर जनता को हैं रौंदते: राहुल गांधी

  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सकरार और सिस्टम पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली की एक मीडिया रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि, हमारा समाज इसलिए मर रहा है क्योंकि हमने इस सड़न को “New Normal” मान लिया है – सुन्न, निशब्द, बेपरवाह। उन्होंने कहा कि, जवाबदेही की मांग करो, वरना ये सड़न हर दरवाजे तक पहुंचेगी।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हर आम भारतीय की ज़िंदगी आज ऐसी ही नर्क की यातना बन गई है। सिस्टम सत्ता के सामने बिक चुका है। सब एक-दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मिलकर जनता को रौंदते हैं। देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, शहरी सड़न जिसका सबसे डरावना चेहरा है।

उन्होंने आगे लिखा, हमारा समाज इसलिए मर रहा है क्योंकि हमने इस सड़न को “New Normal” मान लिया है – सुन्न, निशब्द, बेपरवाह। जवाबदेही की मांग करो, वरना यह सड़न हर दरवाज़े तक पहुंचेगी।

