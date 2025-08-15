बंदूक की नोक पर दो माह तक अध्यापक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म

नागपुर। हैवानियत को शर्मशार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक अध्यापक ने गुरु और शिष्य के रिश्तों को शर्मशार कर दिया है। अध्यापक ने बंदूक की नोक पर दो माह तक नाबालिग का यौन शोषण करता रहा और किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने मुकदमा लिख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता दो महीने पहले उज्जवल नगर में गिटार क्लास में लेने गई थी। पीड़िता के मुताबिक 23 जुलाई को शाम चार बजे से छह बजे के बीच, आरोपी अध्यापक सागर सिंह ने पीड़िता को फोन किया और सनशाइन अपार्टमेंट में अपने फ्लैट पर बुलाया और ना आने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डर की वजह से जब लड़की उसके फ्लैट पर पहुंची, तो उसने ने कथित तौर पर बंदूक और चाकू दिखाकर उसे धमकाया उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग लड़की के माता-पिता पर हमला करने की धमकी देकर उसे बार-बार अपने अपार्टमेंट में आने के लिए मजबूर करने लगा। 12 अगस्त को शाम 4 बजे से 6.30 बजे के बीच, सागर सिंह ने फिर से उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की ने आखिरकार 13 अगस्त को अपनी मां को इस बारे में बताया। नाबालिग लड़की ने आरोपी के खिलाफ सोनेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसी दिन मामला दर्ज कर आरोपी गिटार टीचर सागर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

पोक्सो एक्ट की धारा में अध्यापक पर मुकदमा दर्ज

सागर सिंह परोसिया उर्फ सैमसन शादीशुदा है, उसके घर से तलवार बरामद होने के बाद भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए हैं।