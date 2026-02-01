VIDEO: डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म केनेडी का टीजर जारी, जाने कब आएगी फिल्म

  1. हिन्दी समाचार
फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी आने वाली फिल्म केनेडी का टीज़र शेयर किया है। यह फिल्म फरवरी में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 पर प्रीमियर होगी। फिल्म में राहुल भट्ट और सनी लियोन हैं। यह नॉयर थ्रिलर गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगली, निशांची और दूसरी समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों के बाद अनुराग का 28वां डायरेक्शनल वेंचर है।

मुंबई। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Film director Anurag Kashyap) ने अपनी आने वाली फिल्म केनेडी का टीज़र (Kennedy movie teaser) शेयर किया है। यह फिल्म फरवरी में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 (Streaming platform ZEE5) पर प्रीमियर होगी। फिल्म में राहुल भट्ट और सनी लियोन हैं। यह नॉयर थ्रिलर गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगली, निशांची (Gangs of Wasseypur, Ugly, Nishaanchi) और दूसरी समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों के बाद अनुराग का 28वां डायरेक्शनल वेंचर है। फिल्म का टीज़र आखिरकार आ गया है। लॉकडाउन के दौरान लिखी गई और मुंबई की रातों में 30 दिनों के टाइट शेड्यूल में बड़े पैमाने पर शूट की गई, केनेडी एक डार्क, एटमॉस्फेरिक थ्रिलर है।

इस फिल्म में एक ऐसे अनिद्रा के शिकार पूर्व-पुलिस वाले की कहानी है, जिसे लंबे समय से मरा हुआ मान लिया गया था। लेकिन वह एक भ्रष्ट सिस्टम में काम करता रहता है और चुपके से मुक्ति की तलाश करता है। फिल्म का दिल दहला देने वाला बैकग्राउंड स्कोर, जिसे प्राग में प्राग फिलहारमोनिक क्वायर के साथ रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था। फिल्म के डिजिटल प्रीमियर के बारे में बात करते हुए अनुराग कश्यप ने कहा कि केनेडी का जन्म एक रात हुआ जब मेरे आस-पास जो कुछ भी हो रहा था, उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। मैं अकेला था और मैं अपने पूरे घर में त्चैकोवस्की को ज़ोर से बजा रहा था और मेरे पास व्हिस्की और खाली A4 साइज़ की शीट और मेरा पायलट V 10 पेन था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिख ​​रहा हूँ और यह सब अपने आप निकल गया। मुझे इसके लिए दुनिया भर से प्यार और असाधारण प्रतिक्रिया मिली है और अब मैं उत्साहित हूँ कि यह फिल्म अब अपने घरेलू दर्शकों के साथ-साथ बहुत बड़े दर्शकों तक भी पहुंचेगी।

