एनीमेशन फिल्म का टीज़र हुआ रिलीज, दर्शकों में बढ़ा काफी उत्साह

नई दिल्ली। नई एनीमेशन और एआई पर आधारित बहुप्रतीक्षित फिल्म का टीजर यूट्यब पर आधिकारिक तौर पर रिलीज हो गया है। टीजर के सामने आने के बाद दर्शकों में काफी उत्साह और चर्चा का माहौल बना हुआ है। महज़ कुछ सेकंड के इस वीडियो ने फिल्म की कहानी और किरदारों की झलक दिखाकर दर्शकों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है।

टीज़र में उच्च-स्तरीय एनीमेशन, शानदार विज़ुअल इफेक्ट्स और आकर्षक बैकग्राउंड म्यूज़िक का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। प्रमुख किरदारों की पहली झलक ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहा जा रहा है कि, टीज़र में फिल्म की एडवेंचर, फैंटेसी और इमोशनल एलिमेंट्स की झलक साफ दिखाई देती है, जो इसे बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी आकर्षक बनाएगी।

फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह प्रोजेक्ट लंबे समय से काम में था और टीज़र रिलीज़ के साथ टीम बेहद उत्साहित है। वहीं, सोशल मीडिया पर प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं भी तेज़ी से सामने आ रही हैं, जहाँ लोग फिल्म के ट्रेलर और रिलीज़ डेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।