ठाकरे बंधु 20 साल बाद आ रहे साथ, उद्धव और राज आज नगर निगम चुनाव को लेकर करेंगे गठबंधन का ऐलान

मुंबई। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्षी दलों की करारी हार हुई है। इसके बाद विपक्षी पार्टियां बीएमसी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गई हैं। उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की अगुवाई वाली शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे (Raj Thackeray) की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने बीएमसी समेत महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है।

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (ठाकरे बंधु) मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों दलों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। इससे पहले, ठाकरे ब्रदर्स मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे। उद्धव के साथ उनके पुत्र आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) और राज ठाकरे (Raj Thackeray) के साथ उनके पुत्र अमित ठाकरे (Amit Thackeray) भी थे। ठाकरे परिवार एक साथ शिवाजी पार्क पहुंचा था। ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद साथ आ रहे हैं। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत शिवतीर्थ पहुंचकर राज ठाकरे से मिले थे। इसके बाद राज ठाकरे (Raj Thackeray) की पार्टी के नेताओं ने भी देर शाम मातोश्री पहुंच उद्धव से मुलाकात की थी।

एक दिन टला था ऐलान

बता दें कि दोनों दलों के गठबंधन का ऐलान 23 दिसंबर को ही होना था, लेकिन आखिरी वक्त में इसे एक दिन टाल दिया गया था। शिवसेना (UBT) और एमएनएस (MNS) में कुछ सीटों पर पेच फंसा था। उद्धव की पार्टी पिछले बीएमसी चुनाव में जीती अपनी 84 सीटों में से 12 से 15 सीट तक एमएनएस (MNS) को देने के लिए तैयार थी, लेकिन पेंच मुश्किल मानी जाने वाली सीटों पर फंसा था।