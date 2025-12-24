  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. ठाकरे बंधु 20 साल बाद आ रहे साथ, उद्धव और राज आज नगर निगम चुनाव को लेकर करेंगे गठबंधन का ऐलान

ठाकरे बंधु 20 साल बाद आ रहे साथ, उद्धव और राज आज नगर निगम चुनाव को लेकर करेंगे गठबंधन का ऐलान

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्षी दलों की करारी हार हुई है। इसके बाद विपक्षी पार्टियां बीएमसी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गई हैं। उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की अगुवाई वाली शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे (Raj Thackeray) की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने बीएमसी समेत महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्षी दलों की करारी हार हुई है। इसके बाद विपक्षी पार्टियां बीएमसी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गई हैं। उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की अगुवाई वाली शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे (Raj Thackeray) की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने बीएमसी समेत महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है।

पढ़ें :- VIDEO: अजय देवगन फिल्म द्श्यम-3 में फिर दिखेंगे विजय सलगांवकर के रूप में, 2026 में इस दिन को होगी रिलीज

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (ठाकरे बंधु) मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों दलों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। इससे पहले, ठाकरे ब्रदर्स मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे। उद्धव के साथ उनके पुत्र आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) और राज ठाकरे (Raj Thackeray) के साथ उनके पुत्र अमित ठाकरे (Amit Thackeray) भी थे। ठाकरे परिवार एक साथ शिवाजी पार्क पहुंचा था। ठाकरे ब्रदर्स 20 साल बाद साथ आ रहे हैं। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत शिवतीर्थ पहुंचकर राज ठाकरे से मिले थे। इसके बाद राज ठाकरे (Raj Thackeray) की पार्टी के नेताओं ने भी देर शाम मातोश्री पहुंच उद्धव से मुलाकात की थी।

एक दिन टला था ऐलान

बता दें कि दोनों दलों के गठबंधन का ऐलान 23 दिसंबर को ही होना था, लेकिन आखिरी वक्त में इसे एक दिन टाल दिया गया था। शिवसेना (UBT) और एमएनएस (MNS) में कुछ सीटों पर पेच फंसा था। उद्धव की पार्टी पिछले बीएमसी चुनाव में जीती अपनी 84 सीटों में से 12 से 15 सीट तक एमएनएस (MNS)  को देने के लिए तैयार थी, लेकिन पेंच मुश्किल मानी जाने वाली सीटों पर फंसा था।

पढ़ें :- China Rare Earth Exports :  चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों में दी ढील , उठाया बड़ा कदम
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ठाकरे बंधु 20 साल बाद आ रहे साथ, उद्धव और राज आज नगर निगम चुनाव को लेकर करेंगे गठबंधन का ऐलान

ठाकरे बंधु 20 साल बाद आ रहे साथ, उद्धव और राज आज...

VIDEO: अजय देवगन फिल्म द्श्यम-3 में फिर दिखेंगे विजय सलगांवकर के रूप में, 2026 में इस दिन को होगी रिलीज

VIDEO: अजय देवगन फिल्म द्श्यम-3 में फिर दिखेंगे विजय सलगांवकर के रूप...

China Rare Earth Exports :  चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों में दी ढील , उठाया बड़ा कदम

China Rare Earth Exports :  चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर लगी...

Redmi Pad 2 Pro 5G : जल्द आ रहा है रेडमी पैड 2 प्रो 5G  ,  जानें लॉन्चिंग और फीचर्स

Redmi Pad 2 Pro 5G : जल्द आ रहा है रेडमी पैड...

Gold-Silver Rate : अचानक चांदी फिसली , सोने में उछाल , जानें रेट

Gold-Silver Rate : अचानक चांदी फिसली , सोने में उछाल , जानें...

January 2026 Festivals : जनवरी 2026 में पड़ रहे ये व्रत और त्योहार, आस्था और परंपरा का संगम देखने को मिलेगा

January 2026 Festivals : जनवरी 2026 में पड़ रहे ये व्रत और...