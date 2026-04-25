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संघ का असली चेहरा उजागर हुआ…राम माधव के बयान पर राहुल गांधी का बड़ा ​हमला

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ। नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद। अमेरिका में सरासर चाटुकारिता। राम माधव ने संघ का असली चेहरा उजागर कर दिया है। अमेरिका में एक चर्चा के दौरान राम माधव ने कहा, “अमेरिका-भारत संबंधों के लिए नए रास्ते” विषय पर बात की।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरएसएस नेता राम माधव के अमेरिका में दिए गए बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि, इनका असली चेहरा उजागर हो गया है। दरअसल, राहुल गांधी ने शनिवार को आरएसएस के वरिष्ठ नेता राम माधव द्वारा अमेरिका में एक पैनल चर्चा के दौरान की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें संगठन का वास्तविक स्वरूप उजागर करने वाला बताया।

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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ। नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद। अमेरिका में सरासर चाटुकारिता। राम माधव ने संघ का असली चेहरा उजागर कर दिया है। अमेरिका में एक चर्चा के दौरान राम माधव ने कहा, “अमेरिका-भारत संबंधों के लिए नए रास्ते” विषय पर बात की।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो, चर्चा के दौरान, राम माधव ने व्यापार नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की इतनी आलोचना के बावजूद भारत ईरान और रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया। भारत ने बिना ज्यादा कुछ कहे 50% टैरिफ पर सहमति जताई। तो आखिर भारत अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए पर्याप्त प्रयास कहां नहीं कर रहा है?

 

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