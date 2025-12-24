खत्म हुआ मिर्जापुर द फिल्म का इंतजार, वीडियो शेयर कर अभिनेता अली फजल ने दी बड़ी जानकारी

मुंबई। काफी लंबे समय लोग मिर्जापुर द फिल्म (mirzapur the film) का इंतज़ार कर रहे है। लोगों जल्द ही बड़ी स्क्रीन पर यह फिल्म देखने को मिलने वाली है। अभिनेता अली फज़ल (actor ali fazal) ने मिर्ज़ापुर द फ़िल्म के अपने आइकॉनिक किरदार गुड्डू भैया (Iconic character Guddu Bhaiya) का पहला स्नीक पीक वीडियो शेयर किया है। पीक वीडियो देख उनके फैंस क्रेज़ी हो गए है। मिर्ज़ापुर द फ़िल्म भारत की पहली ऐसी सीरीज़ है जो सफलतापूर्वक एक पूरी तरह से सिनेमैटिक दुनिया में बदल गई है। फिलहाल राजस्थान के जैसलमेर के शानदार नज़ारों के बीच शूट हो रही इस छोटी लेकिन दमदार क्लिप में अली फज़ल ने सेट पर गुड्डू भैया की जानी-पहचानी बैकशॉट वॉक दिखाई है। अभिनेता ने बताया कि यह फिल्म जल्द की 2026 में आने वाली है।

यह क्लिप हल्के से बड़े पैमाने, बढ़े हुए ड्रामा और सिनेमैटिक ट्रीटमेंट की ओर इशारा करती है। इस फ़िल्म एडैप्टेशन में आगे क्या होगा, इसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए अली फज़ल ने कहा कि गुड्डू भैया की दुनिया में वापस जाना हमेशा इंटेंस होता है। इस किरदार में एक खास वज़न है एक खामोशी जो शब्दों से ज़्यादा बोलती है। जैसलमेर (Jaisalmer) में फ़िल्मिंग ने कहानी को एक बिल्कुल नया टेक्सचर दिया है और यह हमारी यात्रा की सिर्फ़ एक छोटी सी झलक है। बहुत कुछ आने वाला है और मैं दर्शकों का बड़े पर्दे पर इसका अनुभव करने का इंतज़ार नहीं कर सकता। जैसा कि एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया है। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मिर्ज़ापुर द फ़िल्म कि अभी शूटिंग चल रही है। राजस्थान (Rajasthan) शेड्यूल में जैसलमेर और जोधपुर को अपार प्यार और मेहमाननवाज़ी के लिए धन्यवाद देता हूं। उन सभी होटलों को धन्यवाद जिन्होंने हमें घर जैसा महसूस कराया, जब हम अपने घरों से दूर मेहनत कर रहे थे। प्राइम वीडियो (prime video) क्राइम थ्रिलर सीरीज़ का यह फ़िल्म एडैप्टेशन, जो उत्तरी भारत के दिल में पावर डायनामिक्स और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, 2026 में रिलीज़ होने वाला है। सीरीज़ के क्रिएटर पुनीत कृष्णा हेड होंगे और गुरमीत सिंह, जिन्होंने पहले सीरीज़ के 17 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं, डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे।