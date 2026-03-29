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अभिनेता विजय वर्मा के जन्मदिन पर उनकी वेब सीरीज मटका किंग की रिलीज डेट आई सामने, जाने कब होगा सीरीज का प्रीमियर

अभिनेता विजय वर्मा का रविवार को जन्मदिन है। इस खास मौके पर उनकी आने वाली वेब सीरीज़ मटका किंग के मेकर्स ने शो का टीज़र जारी करते हुए इसकी रिलीज़ डेट की भी घोषणा कर दी है। इस सीरीज़ में कृतिका कामरा भी नज़र आएंगी और यह 17 अप्रैल को Prime Video पर प्रीमियर के लिए तैयार है।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। अभिनेता विजय वर्मा का रविवार को जन्मदिन है। इस खास मौके पर उनकी आने वाली वेब सीरीज़ मटका किंग के मेकर्स ने शो का टीज़र जारी करते हुए इसकी रिलीज़ डेट की भी घोषणा कर दी है। इस सीरीज़ में कृतिका कामरा भी नज़र आएंगी और यह 17 अप्रैल को Prime Video पर प्रीमियर के लिए तैयार है। 1960 के दशक के बॉम्बे की पृष्ठभूमि पर आधारित मटका किंग की कहानी एक कॉटन ट्रेडर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मटका नाम से एक नया जुआ सिस्टम शुरू करता है। जो एक छोटे से आइडिया के तौर पर शुरू होता है। वह धीरे-धीरे बड़ा रूप ले लेता है और समाज के अलग-अलग तबकों के लोगों तक पहुंच जाता है। विजय और कृतिका के अलावा, इस शो में साई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जादवत और गुलशन ग्रोवर जैसे कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

पढ़ें :- जन्मदिन पर बड़ा ऐलान: विजय वर्मा की नई वेब सीरीज ‘मटका किंग’ का फर्स्ट लुक जारी

कहानी विजय वर्मा द्वारा निभाए गए किरदार ब्रिज भट्टी के सफ़र को दिखाती है, जो एक तेज़ी से बदलते शहर में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। जैसे-जैसे उसका आइडिया फैलता है, उसे बढ़ते जोखिमों, सत्ता की होड़ और लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का सामना करना पड़ता है। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने इस प्रोजेक्ट पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह कहानी अपनी पृष्ठभूमि और मुख्य किरदार के सफ़र की वजह से सबसे अलग है। कपूर ने कहा कि जिस चीज़ ने हमें मटका किंग की ओर आकर्षित किया, वह थी इसकी दुनिया का विशाल दायरा और अनोखापन के साथ ही एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो तेज़ी से बदलते समाज में अपनी महत्वाकांक्षा, पहचान और सम्मान की तलाश में आगे बढ़ता है। अभय कोरान्ने द्वारा रचित और लिखित और नागराज पोपटराव मंजुले द्वारा निर्देशित यह सीरीज़ 17 अप्रैल से भारत स​हित 240 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध होगी।

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