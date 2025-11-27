जिस तरह से SIR करवाया जा रहा और 20 दिनों में 26 BLO की मौत हो चुकी-ये दिनदहाड़े हत्या है: सुप्रिया श्रीनेत

नई दिल्ली। SIR को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। विपक्षी दल के नेता लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। SIR के दौरान हो रही बीएलओ की मौत हो लेकर अब बवाल बढ़ गया है। कांग्रेस ने इसको लेकर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि, जिस तरह से SIR करवाया जा रहा है और 20 दिनों में 26 BLO की मौत हो चुकी है- ये दिनदहाड़े हत्या है।

सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान कहा कि, BJP ‘वोट चोरी’ करती हुई बुरी तरह से धरी गई है। एक राज्य जहां 20 साल से BJP की सरकार है, वहां 93% की स्ट्राइक रेट आना संभव ही नहीं है। ऐसे में बच्चा-बच्चा जानता है कि SIR के जरिए ‘वोट चोरी’ की जा रही है। जिस तरह से SIR करवाया जा रहा है और 20 दिनों में 26 BLO की मौत हो चुकी है- ये दिनदहाड़े हत्या है।

उन्होंने आगे कहा, गोंडा के BLO विपिन यादव ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। उनके परिवार वालों का कहना है कि विपिन यादव पर वोटर लिस्ट से OBC वोटरों के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा था। सवाल इस बात का है कि ‘कनपटी पर कट्टा’ रखकर SIR क्यों करवाया जा रहा है?

आज ही महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जबरदस्त ‘वोट चोरी’ सामने आई है। दो कोचिंग सेंटरों में 600 लोग रजिस्टर्ड हैं, वहीं 3,500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिनका पता ही गलत है। ऊधर चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है और PM लाल आंखें मूंदकर बैठे हुए हैं। BJP के नेता इन सारे जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा लाने की बेवकूफी कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, X ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसमें अकाउंट के लोकेशन की जानकारी मिलती है। हालांकि X ने कहा है कि ये लोकेशन, ट्रैवल या किसी टेक्निकल ग्लिच से बदल सकता है। ये डेटा ‘ACCURATE’ नहीं हो सकता है।

लेकिन इस पर BJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा- कांग्रेस के समर्थकों के कई हैंडल्स विदेश से चल रहे हैं। ये देश के खिलाफ साजिश है। ऐसे में इन्हें बताना चाहती हूं कि BJP या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं हैं। अगर बात हैंडल्स की है तो BJP जवाब दे कि गुजरात BJP, स्टार्टअप इंडिया का X अकाउंट आयरलैंड, DD NEWS, श्री श्री रविशंकर का अकाउंट अमेरिका से क्यों चल रहा है?

सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा, BJP के कई सारे समर्थकों के हैंडल मलेशिया, साऊथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। BJP जवाब दे कि नरेंद्र मोदी के जिगर के टुकड़े, राष्ट्र्मित्र अडानी ग्रुप का X अकाउंट जर्मनी से क्यों चल रहा है?