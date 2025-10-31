कल से खुलेगा विश्व विख्यात दुधवा नेशनल पार्क, पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयारियां पूरी

  1. हिन्दी समाचार
संतोष सिंह 
Updated Date

लखीमपुर खीरी। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थित विश्व विख्यात दुधवा नेशनल पार्क आगामी 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए अपने द्वार खोलने जा रहा है। जिसका शुभारंभ यूपी के वन मंत्री ए के सक्सेना के द्वारा किया जाएगा। पार्क प्रशासन ने पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

आपको बता दें दुधवा नेशनल पार्क अपनी समृद्ध जैव-विविधता और बाघों, गैंडों, बारहसिंगा और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए जाना जाता है। दुधवा हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस बार दुधवा में टाइगर और राइनो की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पार्क प्रशासन ने बताया कि इस बार पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है जिसमें साफ-सफाई, आवास, जंगल सफारी और गाइड सेवाओं को और उन्नत किया जाएगा।

पार्क के अधिकारियों ने बताया कि जंगल के रास्तों की मरम्मत, पर्यटक केंद्रों की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है।इसके अलावा पर्यटकों को पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित गाइड और इको-टूरिज्म प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे।

दुधवा नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर ने बताया इस बार दुधवा नेशनल पार्क अपने पर्यटकों के लिए 15 दिन पहले ही 1 नवंबर को खोला जा रहा है। इसका शुभारंभ यूपी के वन मंत्री एके सक्सेना के हाथों होगा “हमारा लक्ष्य पर्यटकों को एक सुरक्षित और यादगार अनुभव देना है। मेरी पर्यटकों से अपील है कि वे पार्क में प्लास्टिक का उपयोग न करें और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील रहें।

रिपोर्ट-शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी

