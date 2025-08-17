भारत के हिमाचल प्रदेश के हिक्किम गांव में है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर

  1. हिन्दी समाचार
दुनिया में कुछ चीजे बहुत ही अजूबे होते है। जिनको दिखना किसी अचंभा से कम नहीं होता है। आप को बतादें कि भारत देश में एक जगह ऐसा भी है जहां दुनिया में सबसे बड़ा डाकघर बना है।

हिक्किम । दुनिया में कुछ चीजे बहुत ही अजूबे होते है। जिनको दिखना किसी अचंभा से कम नहीं होता है। आप को बतादें कि भारत देश में एक जगह ऐसा भी है जहां दुनिया में सबसे बड़ा डाकघर बना है। आज हम आप को बताते है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत में कहां है । दुनिया का सबसे बड़ा डाकघर यानि की पोस्ट ऑफिस। जी हां दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस भारत के हिमाचल प्रदेश के हिक्किम गांव में है। सन 1983 से विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम गांव में चल रहा है।

इसे कुछ साल पहले नया लुक भी दिया गया है। यहां पर घूमने-फिरने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर को समुद्र तल से नापा गया है जिसे पता चलता है कि ये समुद्र से लगभग 15 हजार फीट की ऊंचाई पर बना है। अब तो आप जान ही गये होंगे की दूसरे देशों में ही दुनिया की आजूबे चीज नहीं बने है हमारे भारत देश ​में भी दुनिया के सबसे बड़े, लंबे, ऊंचे,गहरे चीजे बनी हैं। जिनकों देखने दुनिया भर के लोग आते हैं।

