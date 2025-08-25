  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. युवक ने पहले बहन से की शादी, हुई शर्मिंदगी हुई तो कर ली आत्महत्या

युवक ने पहले बहन से की शादी, हुई शर्मिंदगी हुई तो कर ली आत्महत्या

जिंदगी की कुछ ग​लतियां ऐसी होती है, जो कभी सुधारी नहीं जा सकती। ऐसी ही एक गलती मेरठ के एक जिम ट्रेनर ने कर दी। पहले उसने अपने सगे ताऊ की बेटी से शादी की। इस बात को लेकर मुहल्ले और घर में जब उसकी बेईज्जती हुई तो शर्मिंदा होकर तीन दिन बाद उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या करने से पहले इंस्टाग्राम पर दो भावुक वीडियो पोस्ट किए।

By Satish Singh 
Updated Date

गाजियाबाद। जिंदगी की कुछ ग​लतियां ऐसी होती है, जो कभी सुधारी नहीं जा सकती। ऐसी ही एक गलती मेरठ के एक जिम ट्रेनर ने कर दी। पहले उसने अपने सगे ताऊ की बेटी से शादी की। इस बात को लेकर मुहल्ले और घर में जब उसकी बेईज्जती हुई तो शर्मिंदा होकर तीन दिन बाद उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या करने से पहले इंस्टाग्राम पर दो भावुक वीडियो पोस्ट किए। वीडियो में उसने परिवार और पत्नी से माफी मांगते हुए खुद को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है।

पढ़ें :- 200 रुपए के विवाद में चलती एंबुलेंस से फेका युवक का शव, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, देखे वीडियो

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मवाना थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय युवक गाजियाबाद के जिम में ट्रेनर की नौकरी करता था। युवक के सगे बड़े पापा अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में ही रहते है। युवक का हमेंशा वहां आना जाना लगा रहता था। इस दौरान युवक का अपने ही सगे बड़े पापा की बेटी से प्रेम हो गया, जिसके बाद तीन साल तक लोगों से छुपकर प्रेम करते रहे। तीन दिन पहले दोनों ने शादी कर ली। इस बात की जानकारी जब परिजनों को हुई तो दोनों को बहुत बुरा भला कहा। शर्मिंदगी के कारण युवक अपने माता—पिता और बड़े पापा से आंख नहीं मिला पा रहा था। शर्मिंदगी के कारण शादी के तीन दिन बाद युवक ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली।

आत्महत्या करने से पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल मांगी माफी

फांसी लगाने से करीब 18 घंटे पहले जिम ट्रेनर ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो शेयर किए थे। एक वीडियो में उसने अपनी पत्नी से कहा कि सॉरी बेबी मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं मरूंगा तो सिर्फ तेरे लिए मरूंगा। आज वो वक्त आ गया है। दूसरे वीडियो में वह रोते हुए परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। उसने कहा कि मैं मम्मी-पापा और ताऊ-ताई से नजर नहीं मिला पा रहा हूं। मम्मी-पापा आपका नालायक बेटा कभी नाम रोशन नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना।

देर तक कमरे से बाहर न निकलने पर पड़ोसियों को हुआ शक

पढ़ें :- मंडी समिति में बुलडोजर की कार्यवाही की दहशत से व्यापारी ने की आत्महत्या, सोशल मिडिया पर लिखा सब कुछ बरबाद हो गया अब क्या करें

रविवार सुबह युवक काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। इस पर पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। खिड़की से झांककर देखा तो युवक पंखे के सहारे लटका हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस का मानना है कि युवक मानसिक दबाव में था। ताऊ की बेटी से शादी के बाद रिश्तों में आई कड़वाहट उसने बर्दाश्त नहीं कर पाई। खुद को परिवार की नजरों में गिरा हुआ समझते हुए उसने यह अतिवादी कदम उठा लिया।

आत्महत्या के वक्त प​त्नि नही थी घर पर

घटना के समय युवक की पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। उसकी लोकेशन संबंधी जानकारी परिवार या पुलिस के पास नहीं है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि शादी के बाद पति-पत्नी के बीच किस तरह का तनाव था।

रिश्तेदारों में गुस्सा तो परिवार में छाया मातम

पोस्टमॉर्टम के बाद शव को मेरठ स्थित पैतृक गांव लाया गया। जिम ट्रेनर परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। उसकी दो बहनें और दो भाई हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं, रिश्तेदारों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।

पढ़ें :- घर में बनाया फर्जी दूतावास, विदेश भेजने के नाम ठगी...आलीशान कोठी से अवैध कारोबार का संचालन करने वाला गिरफ्तार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वह किस बात के जगद्गुरु ? रामभद्राचार्य जी को लौटा देनी चाहिए पद्मश्री उपाधि : दिनेश फलाहारी महाराज

वह किस बात के जगद्गुरु ? रामभद्राचार्य जी को लौटा देनी चाहिए...

दिल्ली कस्टम के उच्चाधिकारियों ने सोनौली बॉर्डर का किया निरीक्षण

दिल्ली कस्टम के उच्चाधिकारियों ने सोनौली बॉर्डर का किया निरीक्षण

असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश यादव बोले-अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही

असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश...

युवक ने पहले बहन से की शादी, हुई शर्मिंदगी हुई तो कर ली आत्महत्या

युवक ने पहले बहन से की शादी, हुई शर्मिंदगी हुई तो कर...

भारत में फार्मेसी शिक्षा के जनक प्रो. एम. एल. श्रॉफ को श्रद्धांजलि

भारत में फार्मेसी शिक्षा के जनक प्रो. एम. एल. श्रॉफ को श्रद्धांजलि

Axiom Mission 4 को सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सीएम योगी से की मुलाकात

Axiom Mission 4 को सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाले ग्रुप कैप्टन...