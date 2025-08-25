Dhadak 2 OTT Release: थिएटर्स में बुरा हाल, ओटीटी पर करेगी कमाल! कब और कहां स्ट्रीम होगी धड़क 2?

सिनेमाघरों में रिलीज के कुछ समय बाद फिल्में साधी OTT प्लेटफॉर्म एंट्री मारती हैं। एक वक्त हुआ करता था कि यही चलन टीवी के लिए चलता था। लेकिन अब ओटीटी ने इस मामले में प्राथमिकता हासिल कर ली है। इसी आधार पर अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी और एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की लेटेस्ट फिल्म धड़क 2 भी थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। धड़क 2 की ऑनलाइन रिलीज की चर्चा काफी तेज हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये रोमांटिक थ्रिलर ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी।

ओटीटी पर कब और कहां आएगी धड़क 2?

बॉक्स ऑफिस पर धड़क 2 का क्लैश फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के साथ हुआ था। दोनों ही फिल्में एक ही दिन 1 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं। जहां रविवार को हमने आपको अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 की ओटीटी रिलीज (Son Of Sardaar 2 OTT Release) की जानकारी दी थी। ठीक उसी आधार पर अब हम आपको सिद्धांत चतुर्वेदी की धड़क 2 की ओटीटी रिलीज का अपडेट देंगे।

इसका आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार करना होगा। गौर करें धड़क 2 की कहानी की तरफ तो इस फिल्म जातिवाद के मुद्दे को दिखाया गया, जो दो प्यार करने वाले कपल की जिंदगी में किस तरह से भूचाल लाता है। इससे उनकी निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, वो सब ड्रामा आपको धड़क 2 में नजर आएगा।