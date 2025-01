इन देशों में इंसानों की हो गयी कमी; ज्यादा बच्चे पैदा करने का चल रहा अभियान

Human population is in crisis in some countries: वर्तमान समय में भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पर चीन आ गया है। बढ़ती आबादी को भारत में कई समस्याओं की वजह माना जा रहा है, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां मानव आबादी खतरे में हैं। इन देशों की सरकारें घटती जन्मदर से परेशान हैं। साथ ही सरकारें आबादी बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करने की तैयारी में हैं। आइये, इन देशों के बारे में जान लेते हैं-