इसमे कोई संदेह नहीं कि ​चुनाव के बाद बिहार में बन रही है एनडीए की सरकार- चिराग पासवान

पटना। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान (Union Minister and Lok Janshakti Party (Ram Vilas) chief Chirag Paswan) ने शनिवार को कहा कि एनडीए निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है। पासवान ने विश्वास जताते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। चिराग ने कहा कि जिस तरह से हम जहां भी जा रहे हैं, वहां एनडीए की लहर देखने को मिल रही है। ज़रा भी संदेह नहीं रह जाता कि इस बार बिहार में एनडीए की मज़बूत सरकार बनेगी। 2020 में एनडीए बंटा हुआ था, जबकि महागठबंधन एकजुट था। फूट पड़ने के बाद भी एनडीए ने बिहार में सरकार बनाई। लेकिन आज स्थिति उलट है, आज महागठबंधन बंटा हुआ है और एनडीए एकजुट है।

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान Union Minister and Lok Janshakti Party (Ram Vilas) chief Chirag Paswan ने राज्य में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार पर भी तंज कसा और कहा कि उनकी रैलियां महागठबंधन के सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा कर सकती हैं। लोजपा प्रमुख ने कहा कि प्रियंका गांधी शायद आज प्रचार करेंगी, वह कांग्रेस की सीटों पर प्रचार करेंगी, इसलिए ज़ाहिर है कि वह अपने ही गठबंधन के घटक दलों के ख़िलाफ़ प्रचार करेंगी और इसलिए इसका असर दूसरी सीटों पर भी पड़ेगा।