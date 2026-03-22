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केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम में दिख रही है उलझन- प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर

भारतीय जनता पार्टी और उसके NDA सहयोगियों ने आने वाले केरल विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन पूरा कर लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने ज़ोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया विरोधी पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा पारदर्शी और स्पष्ट है।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी और उसके NDA सहयोगियों ने आने वाले केरल विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन पूरा कर लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने ज़ोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया विरोधी पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा पारदर्शी और स्पष्ट है। रविवार को चंद्रशेखर ने कहा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सीटों का बंटवारा कैसे हुआ है और पार्टी के अंदर और एनडीए सहयोगियों के साथ सब कुछ कितनी खुले तौर पर और पारदर्शी तरीके से किया गया है। कांग्रेस और सीपीएम में दिख रही उलझन और अफरा-तफरी के बीच कितना बड़ा अंतर है। उन्होंने आगे कहा कि यह तरीका राज्य में शासन करने के गठबंधन के इरादे को दिखाता है।

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प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इससे केरल के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे इरादे क्या हैं। हम सब मिलकर अपने राज्य में कैसे बदलाव लाने वाले हैं और यही एनडीए के हर कार्यकर्ता का इरादा, इच्छा और लक्ष्य है। यह तब हुआ जब भाजपा ने शनिवार को 11 और उम्मीदवारों की एक सूची जारी की, जिससे 140 सदस्यों वाली विधानसभा चुनावों की उसकी तैयारियां आगे बढ़ीं। नए घोषित उम्मीदवारों में वी. रतीश (पीरुमेडे), रवींद्रनाथ बकाथानम (पुथुपल्ली), अजिमोन (मावेलिक्कारा), पंडालम प्रथापन (अदूर), के.आर. राजेश (चावरा), आर.एस. अर्जुन राज (चडयमंगलम), बी.एस. अनूप (चिरायिनकीझु), करमना जयन (तिरुवनंतपुरम), विवेक गोपन (अरुविक्कारा), टी.एन. सुरेश (कोवलम) और एस. राजशेखरन नायर (नेय्याट्टिनकारा) शामिल हैं। इसके साथ ही, पार्टी ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे पहले उसने 86 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए दो सूचियां जारी की थीं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, वी. मुरलीधरन, के. सुरेंद्रन और नव्या हरिदास जैसे वरिष्ठ नेता प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। मुरलीधरन ने कझाकूटम से अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि चंद्रशेखर नेमोम से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा और वोटों की गिनती चार मई को होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त होने वाला है।

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