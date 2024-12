जम्मू में दो पुलिसकर्मियों के शव मिलने से मचा हड़कंप, शरीर पर लगी थी गोली; पुलिस में जुटी जांच

जम्मू में दो पुलिसकर्मियों के शव मिलने से मचा हड़कंप, शरीर पर लगी थी गोली; पुलिस में जुटी जांच

Death of two policemen in Jammu: जम्मू के उधमपुर में आज रविवार सुबह (8 दिसंबर 2024) को दो पुलिसकर्मी के शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दोनों की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। यह घटना काली माता मंदिर के पास सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को गोली मारकर जान ली है।