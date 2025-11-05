एक समय था जब बिहार में जंगलराज था, लालटेन युग से आपको छुटकारा मिला है और आपने एलईडी युग में प्रवेश किया: जेपी नड्डा

Bihar Elections 2025: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को मधुबन विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज मैं आपका जो उत्साह देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, वह मुझे पूरा विश्वास दिला रहा है कि आपने 11 तारीख को एनडीए को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। यह चुनाव सिर्फ मधुबनी के विकास का नहीं है, यह चुनाव बिहार में स्थिरता लाने और बिहार को विकास की पटरी पर तीव्रता से अग्रसर करने का चुनाव है।

उन्होंने आगे कहा, अगर लालटेन युग से आपको छुटकारा मिला है और आपने एलईडी युग में प्रवेश किया है, तो यह नीतीश कुमार जी की मेहनत और मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है। एक समय था, जब बिहार में जंगलराज था। दिन में सिर्फ दो-दो घंटे बिजली आती थी, और मोबाइल चार्ज करवाने के लिए जनरेटर वालों के पास जाना पड़ता था, जहां 10–12 रुपये देकर मोबाइल चार्ज करवाना पड़ता था। आज बिहार में 24 घंटे बिजली आ रही है, और 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गई है, जिसका लाभ 1.62 करोड़ बिहारवासियों को मिल रहा है।

साथ ही कहा, युवा कमीशन बना दिया गया है, और युवा कमीशन के माध्यम से बिहार के एक करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। पीएम मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो वे विश्व नेताओं को मधुबनी की पेंटिंग उपहार में देते हैं। भागलपुर के सिल्क को बढ़ावा देते हैं। हमने मखाना बोर्ड बनाया है, और आज मखाने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं , जो उत्तर बिहार की पहचान बन चुका है।