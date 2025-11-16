  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. एक तरफ विनाश था दूसरी तरफ विकास, यह है सीएम नीतीश कुमार का सुशासन- संजय झा

एक तरफ विनाश था दूसरी तरफ विकास, यह है सीएम नीतीश कुमार का सुशासन- संजय झा

जेडीयू प्रवक्ता संजय झा ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे विनाश की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि विपक्ष को 2010 जैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। एक तरफ विनाश था और दूसरी तरफ विकास। यह सीएम नीतीश कुमार का सुशासन है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। जेडीयू प्रवक्ता संजय झा ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे विनाश की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि विपक्ष को 2010 जैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। एक तरफ विनाश था और दूसरी तरफ विकास। यह सीएम नीतीश कुमार का सुशासन है।

पढ़ें :- VIDEO: बहन रोहणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद आगबबूला हुए तेज प्रताप यादव, कहा अब चलेगा सुर्दशन चक्र

संजय झा ने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल नेता रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के फैसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि परिवार के भीतर एक महाभारत चल रहा है। उन्होंने कहा कि रोहिणी लालू यादव की सबसे प्यारी बेटी हैं। जिस बेटी ने उनके पिता को अपनी किडनी दी थी, वह कह रही है कि उस परिवार में एक महाभारत चल रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और लोजपा (आरवी) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए गठबंधन दलों के बीच चर्चा चल रही है। पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि हम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से भी बात करेंगे और आज या कल तक खाका तैयार हो जाएगा। हमें 22 नवंबर से पहले सरकार बनानी है। यह हो जाएगा। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त होने वाला है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एक तरफ विनाश था दूसरी तरफ विकास, यह है सीएम नीतीश कुमार का सुशासन- संजय झा

एक तरफ विनाश था दूसरी तरफ विकास, यह है सीएम नीतीश कुमार...

अल-फलाह विश्वविद्यालय की होनी चाहिए जांच- विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद

अल-फलाह विश्वविद्यालय की होनी चाहिए जांच- विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद

चुनावी नतीजों पर पुष्पम प्रिया ने उठाए सवाल, कहा-BJP उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा?

चुनावी नतीजों पर पुष्पम प्रिया ने उठाए सवाल, कहा-BJP उम्मीदवार के काउंटिंग...

VIDEO-मऊ का विशाल सिंह हुआ ‘लव जिहाद’ का शिकार, सुनैना परवीन ने जबरन धर्मांतरण कर करवा दिया खतना

VIDEO-मऊ का विशाल सिंह हुआ ‘लव जिहाद’ का शिकार, सुनैना परवीन ने...

VIDEO: बहन रोहणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद आगबबूला हुए तेज प्रताप यादव, कहा अब चलेगा सुर्दशन चक्र

VIDEO: बहन रोहणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद आगबबूला हुए तेज...

रमीज नेमत की पढ़ें क्राइम कुंडली, जिसकी वजह से लालू यादव परिवार में छिड़ा है महासंग्राम

रमीज नेमत की पढ़ें क्राइम कुंडली, जिसकी वजह से लालू यादव परिवार...