एक तरफ विनाश था दूसरी तरफ विकास, यह है सीएम नीतीश कुमार का सुशासन- संजय झा

पटना। जेडीयू प्रवक्ता संजय झा ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे विनाश की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि विपक्ष को 2010 जैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। एक तरफ विनाश था और दूसरी तरफ विकास। यह सीएम नीतीश कुमार का सुशासन है।

संजय झा ने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल नेता रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के फैसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि परिवार के भीतर एक महाभारत चल रहा है। उन्होंने कहा कि रोहिणी लालू यादव की सबसे प्यारी बेटी हैं। जिस बेटी ने उनके पिता को अपनी किडनी दी थी, वह कह रही है कि उस परिवार में एक महाभारत चल रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और लोजपा (आरवी) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए गठबंधन दलों के बीच चर्चा चल रही है। पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि हम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से भी बात करेंगे और आज या कल तक खाका तैयार हो जाएगा। हमें 22 नवंबर से पहले सरकार बनानी है। यह हो जाएगा। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त होने वाला है।