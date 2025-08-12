  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. त्योहारों पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की टिक्ट पर मिलेगी बंपर छूट, रेलवे ने दी नई सुविधा

त्योहारों पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की टिक्ट पर मिलेगी बंपर छूट, रेलवे ने दी नई सुविधा

नई दिल्ली। छठ पूजा ​में बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे एक बंपर छूट लेकर आया है। एक साथ रिर्टन टिकट कराने पर यात्रियों को टिकट पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट केवल 13 अक्टूबर से एक दिसंबर तक ही रहेगी। बता दे कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। यह मौसम आते ही ट्रेन टिकट पाने की जद्दोजहद बढ़ जाती है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। छठ पूजा ​में बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे एक बंपर छूट लेकर आया है। एक साथ रिर्टन टिकट कराने पर यात्रियों को टिकट पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट केवल 13 अक्टूबर से एक दिसंबर तक ही रहेगी। बता दे कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। यह मौसम आते ही ट्रेन टिकट पाने की जद्दोजहद बढ़ जाती है। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर बिहार-यूपी और दूसरे प्रदेशों को जाने वाले यात्रियों के लिए अधिकतर ट्रेनें महीनों पहले फुल हो जाती हैं। लेकिन इस बार रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है।

पढ़ें :- कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने​ किया आत्मदाह का प्रयास, सामने आया चौका देने वाला बयान

रेलवे के ​नए नियम राउंड ट्रिप पैकेज योजना में यात्रियों को एक साथ टिकट बुक करने पर किराए में 20 पतिशत तक की बचत का मौका मिलेगा। हालांकि, इसमें बदलाव या रिफंड का विकल्प नहीं होगा, इसलिए बुकिंग से पहले यात्रा की तारीखें तय कर लेनी होंगी।
राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत अगर यात्री अपने जाने और आने के टिकट एकसाथ बुक करते हैं, तो रिटर्न टिकट के बेस किराए में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
रेलवे का कहना है कि त्योहारों के समय ज्यादातर ट्रेनें एक तरफ पूरी तरह भर जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ कई सीटें खाली रह जाती हैं। उदाहरण के तौर पर दिवाली के समय दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेनें पूरी तरह भर जाती हैं, लेकिन पटना से दिल्ली आने वाली ट्रेनों में खाली सीटें होती हैं। यह योजना यात्रियों को दोनों दिशाओं में सफर बुक करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि ट्रेनों का संतुलित इस्तेमाल हो सके।

कैसे होगा फायदा
योजना के तहत सबसे पहले जाने (का टिकट बुक करना होगा, जिसकी यात्रा की तारीख 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच होगी। इसके बाद वापसी का टिकट उसी बुकिंग कनेक्शन से बुक करना होगा, जिसकी यात्रा की तारीख 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच होगा। रिटर्न टिकट पर बेस फेयर में 20% की छूट दी जाएगी। अगर दिल्ली से पटना का बेस फेयर 800 रुपये है तो वापसी का किराया 640 रुपये हो जाएगा।

रेलवे का मकसद सीटों का हो सही इस्तेमाल

रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) प्रवीन कुमार के मुताबिक यह एक प्रयोगात्मक योजना है। इसका मकसद त्योहारों के समय भीड़ को फैलाना, बुकिंग आसान बनाना और ट्रेनों का दोनों तरफ से बेहतर इस्तेमाल करना है। यानी एक तरफ टिकट की कमी और दूसरी तरफ खाली सीटें, दोनों समस्याओं का हल निकलेगा।

पढ़ें :- Fatehpur Tomb Case : सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने अमित शाह को पत्र लिखा, मामले की उच्चस्तीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Fatehpur Tomb Case : सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने अमित शाह को पत्र लिखा, मामले की उच्चस्तीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की

Fatehpur Tomb Case : सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने अमित शाह...

मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले , चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो विस्तार और 18541 करोड़ रुपये की योजनाओं को दी मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले , चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट,...

त्योहारों पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की टिक्ट पर मिलेगी बंपर छूट, रेलवे ने दी नई सुविधा

त्योहारों पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की टिक्ट पर मिलेगी बंपर छूट,...

सिपाही ने मछुआरों को दी सलाह जाल हटाओ कोई बह ना जाये, जाल हटाते समय खुद तेज बहाव में बहा, 10 घंटे से ज्यादा हो गए रेस्क्यू चलते हुए

सिपाही ने मछुआरों को दी सलाह जाल हटाओ कोई बह ना जाये,...

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मुद्दा यूपी विधानसभा में गूंजा, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान से आक्रोशित सपा विधायक, बोले-मैं सदन से दे दूंगा इस्तीफा...

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मुद्दा यूपी विधानसभा में गूंजा, मंत्री...

इस हफ्ते ओटीटी पर कई वेब सीरीज मचाएंगे धमाल

इस हफ्ते ओटीटी पर कई वेब सीरीज मचाएंगे धमाल