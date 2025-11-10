Lucknow में कई इलाकों में आज नहीं आयेगा पानी, 10 लाख आबादी.......

राजधानी लखनऊ में आज शाम को पानी जल संकट देखने को मिलेगा। शहर के कई जगहों में 10 नवंबर को जलापूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी। जलकल विभाग ने जानकारी दी कि मुसाहिबगंज के पास गिरधर लाल माथुर रोड पर रा-वाटर मेन फीडर पाइप लाइन की मरम्मत की जाएगी। यह पाइपलाइन गऊघाट पंपिंग स्टेशन से ऐशबाग जलकल तक पानी पहुंचाती है। मरम्मत के चलते ऐशबाग जलकल की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे 10 लाख लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा।

इन इलाकों में मचा हाहाकार

मरम्मत कार्य के दौरान जिन इलाकों में जलापूर्ति नहीं होगी, उनमें ऐशबाग, राजेन्द्र नगर, राजाबाजार, राजाजीपुरम, करेहटा, गढ़ी कनौरा, गणेशगंज, नक्खास, लालबाग, कैसरबाग, मौलवीगंज, माल एवेन्यू, हजरतगंज (आंशिक), लाटूश रोड और नाका हिंडोला शामिल हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शाम तक पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसना पड़ेगा।

जलकल विभाग की अपील

जलकल विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे 9 और 10 नवंबर की सुबह के समय पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर कर लें, ताकि शाम को असुविधा न हो। विभाग के जीएम कुलदीप सिंह ने कहा कि यह मरम्मत कार्य नागरिक हित में आवश्यक है, ताकि आगे किसी बड़ी खराबी से बचा जा सके। इसके साथ ही उन्होने कहा की अगर ज्यादा ज़रूरत होगी तो टैंकर से प्रभावित इलाको में पानी पहुंचाया जाएगा।

आपात स्थिति में मदद के लिए जारी किए गए नंबर

यदि किसी क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या होती है, तो लोग जलकल विभाग से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने आपातकालीन सहायता के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। 8177054100, 8177054003, 8177054010…