  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ये हैं दुनिया के सबसे बड़े क़र्ज़दार’, मुल्क के लिए ये ख़िताब अच्छा नहीं…बढ़ते कर्ज को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना

ये हैं दुनिया के सबसे बड़े क़र्ज़दार’, मुल्क के लिए ये ख़िताब अच्छा नहीं…बढ़ते कर्ज को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा, कमीशन और चंदा लेने का भ्रष्टाचार न किया होता तो आज लेनेवाला हाथ, देनेवाला हाथ होता।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा, कमीशन और चंदा लेने का भ्रष्टाचार न किया होता तो आज लेनेवाला हाथ, देनेवाला हाथ होता।

पढ़ें :- 'मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी...' आजम खान को हो रहा पछतावा

दरअसल, अखिलेश यादव ने एक न्यूज के फोटो को शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है कि, ”भारत वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार, 24.4 मिलियन डॉलर का बोझ…” इसको शेयर करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि, ‘ये हैं दुनिया के सबसे बड़े क़र्ज़दार’, मुल्क के लिए ये ख़िताब अच्छा नहीं, तुम्हारी हाथ की तंगी ख़बर बन जाए, हुक्मरान इतना भी उधार अच्छा नहीं…

उन्होंने आगे लिखा, भाजपा सरकार ने अपने किसानों, कारीगरों, कारोबारियों, कारख़ानों, दुकानदारों, हुनरमंदों का ख़्याल रखा होता और बड़ी कंपनियों से कमीशन और चंदा लेने का भ्रष्टाचार न किया होता तो आज लेनेवाला हाथ, देनेवाला हाथ होता। भाजपा जाए तो अर्थव्यवस्था सुधर जाए!

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ये हैं दुनिया के सबसे बड़े क़र्ज़दार’, मुल्क के लिए ये ख़िताब अच्छा नहीं...बढ़ते कर्ज को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना

ये हैं दुनिया के सबसे बड़े क़र्ज़दार’, मुल्क के लिए ये ख़िताब...

Video- राहुल गांधी को भगवान राम की तरह दिखाया, लक्ष्मण की भूमिका में अजय राय; लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय बाहर लगा अनोखा पोस्टर

Video- राहुल गांधी को भगवान राम की तरह दिखाया, लक्ष्मण की भूमिका...

महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रॉली में उतरा करंट

महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रॉली में उतरा...

'मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी...' आजम खान को हो रहा पछतावा

'मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी...'...

भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंख से भी देखा जाए: अखिलेश यादव

भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा...

Video Viral : विजयादशमी पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, दिखा हथियारों का जखीरा

Video Viral : विजयादशमी पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने...