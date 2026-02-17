  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. दलालों से गप्प लड़ायेंगे थानेदार, लेकिन कभी फोन नहीं उठाते…विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय

दलालों से गप्प लड़ायेंगे थानेदार, लेकिन कभी फोन नहीं उठाते…विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता सदन में अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सत्तापक्ष के नेताओं की तरफ से सरकार की खूबियों को गिनाया जा रहा है तो विपक्षी दल के नेता अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दल के नेताओं ने कानून-व्यवस्था, जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं पर सवाल खड़े किए।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता सदन में अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सत्तापक्ष के नेताओं की तरफ से सरकार की खूबियों को गिनाया जा रहा है तो विपक्षी दल के नेता अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दल के नेताओं ने कानून-व्यवस्था, जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं पर सवाल खड़े किए।

पढ़ें :- Codeine Cough Syrup Case : कोडीन युक्त कफ सिरप रैकेट में शामिल दो आरोपियों को जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाने के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि, एसपी कभी फोन उठा लेते हैं लेकिन थानेदार कभी फोन नहीं उठाते। उन्होंने आरोप लगाया कि, थानेदार बैठकर दलालों से गप्प लड़ायेंगे लेकिन फोन नहीं उठायेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका का विधायिका पर हावी होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने पीठ से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि सदन की गरिमा की अवहेलना हो रही है।

वहीं, इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएं। जो लोग फोन नहीं उठाते, हम उनके साथ नहीं हैं। इसके लिए हमने शासनादेश जारी किया है।

समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख़्तर ने भी कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को भी धरने पर बैठना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी की सुनवाई नहीं करते, जिससे सभी दलों के विधायक परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे नौकरशाही पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अजित पवार प्लेन क्रैश में संजय राउत को साजिश का शक, कहा- ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

अजित पवार प्लेन क्रैश में संजय राउत को साजिश का शक, कहा-...

 Rafale cow :   ‘राफेल गाय’ एक दिन में देती है 80 किलो दूध , जानें क्या है इसका खान-पान

 Rafale cow :   ‘राफेल गाय’ एक दिन में देती है 80 किलो...

Codeine Cough Syrup Case : कोडीन युक्त कफ सिरप रैकेट में शामिल दो आरोपियों को जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार

Codeine Cough Syrup Case : कोडीन युक्त कफ सिरप रैकेट में शामिल...

भाजपा सरकार ने सपा काल में बने मेडिकल कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट व अन्य अस्पतालों की जानबूझकर की अनदेखी: अखिलेश यादव

भाजपा सरकार ने सपा काल में बने मेडिकल कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट व...

अभिनेता सलमान खान पहुंचे अस्पताल, परिवार में फैला दुख

अभिनेता सलमान खान पहुंचे अस्पताल, परिवार में फैला दुख

दलालों से गप्प लड़ायेंगे थानेदार, लेकिन कभी फोन नहीं उठाते...विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय

दलालों से गप्प लड़ायेंगे थानेदार, लेकिन कभी फोन नहीं उठाते...विधानसभा में बोले...