'यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है...' PM मोदी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर जताया दुख

Ahmedabad Air India Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। यहां पर सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया का यात्री विमान टेक ऑफ करने के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया। प्लेन में 12 क्रू मेंम्बर्स (दो पायलट समेत) और 230 यात्रियों सहित कुल 242 लोग सवार थे। इस घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है।

अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में, मेरी संवेदनाएँ इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूँ जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं।’

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected.

हादसे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के दुख को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटनास्थल पर भेज दिया गया है। स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त से बात की।’

Pained beyond words by the tragic plane crash in Ahmedabad. Disaster response forces have been quickly rushed to the crash site. Spoke with the Gujarat Chief Minister Shri Bhupendra Patel, Home Minister Shri Harsh Sanghavi, and Commissioner of Police Ahmedabad to assess the…

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा, ‘अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता हो रही होगी, वह अकल्पनीय है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन क्षण में मेरी संवेदनाएँ उनमें से प्रत्येक के साथ हैं। प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव और राहत प्रयास महत्वपूर्ण हैं – हर जीवन मायने रखता है, हर सेकंड मायने रखता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।’

