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Tamil Nadu Voting Live : तमिलनाडु की सभी 234 सीट पर वोटिंग जारी, CM स्टालिन और TVK चीफ विजय ने डाला वोट

Tamil Nadu Voting Live : तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। राज्य में 5.73 करोड़ मतदाता हैं, जो 33,133 जगहों पर बने 75,064 मतदान केंद्रों पर वोट डालकर 4,023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस बीच, सीएम एमके स्टालिन और टीवीके प्रमुख विजय ने भी वोट डाला।

By Abhimanyu 
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Tamil Nadu Voting Live : तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। राज्य में 5.73 करोड़ मतदाता हैं, जो 33,133 जगहों पर बने 75,064 मतदान केंद्रों पर वोट डालकर 4,023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस बीच, सीएम एमके स्टालिन और टीवीके प्रमुख विजय ने भी वोट डाला।

पढ़ें :- ​तमिलनाडु में परिसीमन बिल के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन, सीएम एमके स्टालिन ने जलाई बिल प्रति

तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने परिवारों के साथ SIET कॉलेज में मतदान किया। वोट डालने के बाद, सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा, “तमिलनाडु जीतेगा।” टीवीके प्रमुख और तिरुचिरापल्ली पूर्व तथा पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार विजय ने चेन्नई के वेल्स इंटरनेशनल स्कूल में अपना वोट डाला। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने शिवगंगा में अपना वोट डाला।

PMK नेता अंबुमणि रामदास ने अपने परिवार के साथ चेन्नई के शारदा विद्यालय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डाला। रामदास ने कहा, “आज तमिलनाडु में मतदान का दिन है और वोटिंग चल रही है। मुझे लगता है कि तमिलनाडु आज एक तरह से आज़ादी पा रहा है।” अभिनेता रजनीकांत चेन्नई के स्टेला मैरिस में वोट डालने पहुंचे। NTK नेता सीमान और उनकी पत्नी ने चेन्नई में वोट डाला और कहा, “युवाओं को अपनी मनचाही बदलाव के लिए वोट देना चाहिए।”

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