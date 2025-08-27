Alia Bhatt Post:  ‘ये प्राइवेसी का उल्लंघन है…’, नए घर की तस्वीरें वायरल होने पर भड़कीं Alia Bhatt

Alia Bhatt Post: एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपने नए घर की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने पर नाराजगी जाहिर की है।आलिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने वालों से इसे डिलीट करने की रिक्वेस्ट की है। जाहिर है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के 2500 करोड़ में बनकर तैयार हुए आलीशान बंगले की तस्वीरें और वीडियो पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

आलिया ने पोस्ट में जाहिर की नाराजगी

आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘मैं समझती हूं कि मुंबई जैसे शहर में कम जगह है, जिससे कई बार आपकी विंडो से बगल वाले घर का नजारा देखने को मिल जाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के प्राइवेट घर की तस्वीरों को लेना और इसे ऑनलाइन वायरल करने का आपको राइट मिल जाए।’

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘हमारे घर का वीडियो जहां अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हमारी बिना नॉलेज और परमिशन के रिकॉर्ड कर उसे कई पब्लिकेशन में पोस्ट किया गया है जो प्राइवेसी का उल्लंघन है और सीरियस सेफ्टी इश्यू है। बिना परमिशन किसी के प्राइवेट घर का वीडियो बना लेना या फिर उसकी फोटोज लेना कोई कंटेंट नहीं है, ये एक उल्लंघन है। इसे नॉर्मल नहीं समझना चाहिए।’

वीडियो हटाने की रिक्वेस्ट की

आलिया ने लोगों से वीडियो वायरल न करने की रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ‘खुद सोचकर देखिए कि क्या आप अपने घर के अंदर के वीडियो को बिना नॉलेज में आए ऐसे पब्लिकली वायरल किए जाने को बर्दाश्त करेंगे? हम में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। आपसे विनम्र लेकिन दृढ़ अनुरोध है कि अगर आपको ऑनलाइन ऐसा कंटेंट मिलता है, तो प्लीज उसे फॉरवर्ड या शेयर न करें। हम मीडिया के हमारे उन दोस्तों से, जिन्होंने ये तस्वीर और वीडियो शेयर किए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इन्हें तुरंत हटा दिया जाएं।’

पहले भी हो चुका ऐसा इंसीडेंस

गौरतलब है कि आलिया भट्ट के साथ पहले भी ऐसा एक इंसीडेंस हो चुका है। बेटी राहा के जन्म के कुछ दिन बाद ही एक्ट्रेस की एक तस्वीर काफी वायरल हो गई थी। उस तस्वीर में एक्ट्रेस अपने घर की विंडो के पास बैठी थीं। बिना उनकी परमिशन वह तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिस पर एक्ट्रेस का गुस्सा फूटा था।