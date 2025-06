फिल्म निर्देशक पार्थो घोष के अंतिम संस्कार में एक भी व्यक्ति नहीं आया, ये है मुर्दा, निष्प्राण, बॉलीवुड की सच्चाई

मुंबई। बॉलीवुड जगत के जाने-माने डायरेक्टर पार्थो घोष (Director Partho Ghosh) का हार्ट अटैक (Heart Attack) से निधन (Passed Away) हो गया। एक भी व्यक्ति बॉलीवुड निर्देशक पार्थो घोष का अंतिम संस्कार में नहीं आया। सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो शेयर कर लिखा कि यह है मुर्दा, निष्प्राण, बॉलीवुड की सच्चाई। बता दें कि अग्निसाक्षी, 100 डेज, दलाल, जैसी चर्चित फिल्में बनाने वाले निर्देशक पार्थो घोष के अंतिम संस्कार में कोई स्टार, मेगा स्टार, मिलेनियम स्टार, किंग खान न कोई भाई नहीं आया।

बालीवुड एक्टर, राइटर व क्रिटिक्स कमाल राशिद खान डायरेक्टर पार्थो घोष (Director Partho Ghosh) ने अंतिम संस्कार का वीडियो शेयर कर लिखा कि अगर पार्थो घोष जैसे क़ामयाब डायरेक्टर के अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया, तो मैं ये कैसे मान लूं कि मेरे अंतिम संस्कार में कोई आएगा? और बालीवुड के हर इंसान को अपने आप से यही सवाल पूछना चाहिए। बालीवुड में जब तक आपकी चलती है तब तक ही आपकी वैल्यू है। केआरके ने लिखा कि मैंने पार्थो घोष जैसे कई बॉलीवुड लोगों के अंतिम संस्कार देखे हैं और यही कारण है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं विमान दुर्घटना में मर जाऊं।

This is last ritual of director Partho Ghosh. Not a single person came to attend. This is the truth of Bollywood. pic.twitter.com/LQY3xy9DfD

— KRK (@kamaalrkhan) June 9, 2025