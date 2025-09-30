  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. काशी इसलिए तो अनोखी है…, बुजुर्ग मुस्लिम ने की प्रभु श्रीराम की फुलवरिया में उतारी आरती, 1992 से चल रही परंपरा

काशी इसलिए तो अनोखी है…, बुजुर्ग मुस्लिम ने की प्रभु श्रीराम की फुलवरिया में उतारी आरती, 1992 से चल रही परंपरा

बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से सबसे अनोखी तस्वीर सामने आई है। जहां रामलीला से पहले मुस्लिम शख्स प्रभु श्रीराम की आरती उतारते नजर आ रहे है। फुलवरिया में दशकों पुराने रामलीला में यह परम्परा सालों में चली आ रही है। यहां मुस्लिम आई लव मुहम्मद के साथ आई लव श्री राम भी कहते हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

वाराणसी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से सबसे अनोखी तस्वीर सामने आई है। जहां रामलीला से पहले मुस्लिम शख्स प्रभु श्रीराम की आरती उतारते नजर आ रहे है। फुलवरिया में दशकों पुराने रामलीला में यह परम्परा सालों में चली आ रही है। यहां मुस्लिम आई लव मुहम्मद के साथ आई लव श्री राम भी कहते हैं।

पढ़ें :- वेलकम मैम आप इस कोतवाली की कोतवाल हैं, 11वीं की छात्रा एक दिन की कोतवाल बनी साधना राठौर ने मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश

काशी के इस रामलीला की शुरुआत भी हिन्दू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर शुरू किया था। खास बात ये भी है कि इस रामलीला में जो भी पात्र होते हैं वो इसी इलाके के होते हैं। घर और ऑफिस का काम काज समाप्त करने के बाद पूरे मुहल्ले के लोग इस लीला में शामिल होते हैं। इस रामलीला में हिन्दू-मुस्लिम मिलकर पात्रों का रोल भी निभाते हैं और लीला में रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं।

1992 से चली आ रही परम्परा

1992 से लगातार नव चेतना कला और विकास समिति द्वारा इस रामलीला का आयोजन होता है। 1992 में निजामुद्दीन और इलाके के अन्य लोगों ने मिलकर इस रामलीला की शुरुआत की थी। उस समय भी वो प्रभु श्री राम की आरती उतार कर लीला का प्रारंभ करते थे और आज भी वो इस लीला में आते हैं और प्रभु श्री राम की आरती उतारते हैं।

धार्मिक एकता का संदेश

पढ़ें :- AMU ने स्तन कैंसर के नए वायरस (MUPP-1 Gene) की खोज, अब इलाज होगा आसान

निजामुद्दीन ने बताया कि यह दशकों पुरानी यह रामलीला पूरे देश को धार्मिक एकता और सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम हमारे भी इष्टदेव हैं, इसलिए यहां हिन्दू-मुस्लिम भाई मिलकर इस लीला का आयोजन करते है।

उज्ज्वल होता है भविष्य

समिति के अध्यक्ष हेमंत सिंह ने बताया कि यह रामलीला 12 दिनों तक होती है और यहां जो भी राम,रावण,लक्ष्मण,सीता सहित दूसरे पात्र बनते हैं उनका भविष्य उज्ज्वल होता है.पुराने समय के कई ऐसे पात्र आज डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकरी में कार्यरत है।

हजारों की होती है भीड़

समिति से जुड़े सतीश चंद्र जैन ने बताया कि इस रामलीला में जितने भी कलाकार होते हैं, सभी इसी फुलवारियां के रहते हैं। जब भी यहां रामलीला का मंचन होता है तो इलाके के हर घर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। आज के समय में भी इस लीला में हर दिन हजारों लोगों की भीड़ होती है।

पढ़ें :- ओवैसी से पूछा- अगर आप प्रधानमंत्री होते तो पहलगाम हमले पर क्या प्रतिक्रिया देते? AIMIM चीफ ने दिया ये जवाब

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वेलकम मैम आप इस कोतवाली की कोतवाल हैं, 11वीं की छात्रा एक दिन की कोतवाल बनी साधना राठौर ने मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश

वेलकम मैम आप इस कोतवाली की कोतवाल हैं, 11वीं की छात्रा एक...

काशी इसलिए तो अनोखी है..., बुजुर्ग मुस्लिम ने की प्रभु श्रीराम की फुलवरिया में उतारी आरती, 1992 से चल रही परंपरा

काशी इसलिए तो अनोखी है..., बुजुर्ग मुस्लिम ने की प्रभु श्रीराम की...

AMU ने स्तन कैंसर के नए वायरस (MUPP-1 Gene) की खोज, अब इलाज होगा आसान

AMU ने स्तन कैंसर के नए वायरस (MUPP-1 Gene) की खोज, अब...

UP Rain Alert : दशहरे से पहले पलटा मौसम, कानपुर-लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश से मौसम बना सुहावना, यूपी में येलो अलर्ट जारी

UP Rain Alert : दशहरे से पहले पलटा मौसम, कानपुर-लखनऊ समेत कई...

अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री की भी नहीं सुनते थे ये IAS अफसर, सरकार ने अपर मुख्य सचिव बनाकर दिया इनाम!

अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री की भी नहीं सुनते थे ये IAS...

लखीमपुर में अभद्र टिप्पणी का वीडियो शेयर करना मोहतरमा को पड़ा भारी, अब हुई गिरफ्तार

लखीमपुर में अभद्र टिप्पणी का वीडियो शेयर करना मोहतरमा को पड़ा भारी,...