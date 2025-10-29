संदीप रेड्डी वांगा की Spirit में ये कोरियन एक्टर बनेगा villain , प्रभास से होगा आमना सामना

बॉलीवुड दिग्गज डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा जो की अपने आगमी फिल्म ‘Spirit’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये फिल्म एक बार फिर खबरों में आ गयी है। दरअसल ये फिल्म इस किसी विवाद की वजह से नहीं बल्कि एक बड़े अपडेट की वजह से खबरों में है। बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म के विलेन पर से पर्दा उठ गया है। सामने आई खबर के अनुसार, एक फेमस कोरियन सुपरस्टार ‘Spirit’ में प्रभास को टक्कर देगा। आइए जानते हैं कि साउथ कोरिया का वह कौन-सा सुपरस्टार है जो ‘Spirit’ में खलनायक बनने वाला है?

कौन हैं ‘Spirit’ के विलेन?

फिल्म ‘Spirit’ में प्रभास के खिलाफकोरियन सुपरस्टार डॉन ली खड़े हो रहे हैं. फिल्म ‘ट्रेन टू बुसान’ और ‘मार्वल की इटर्नल्स’ जैसी इंटरनेशनल मूवीज में अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले डॉन ली अब संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म का हिस्सा होंगे। इस बात की जानकारी कोरियन मीडिया ने दी है. उन्होंने बताया कि डॉन ली उर्फ Ma Dong-seok प्रभास की ‘Spirit’ में विलेन होंगे।

पक्की है ये खबर

마동석 인도영화 진출 《범죄도시》 시리즈의 천만 배우 마동석의 인도행이 확정 되었습니다. 《Spirit》라는 제목의 이 영화는 산딥 레디 방가 감독이 연출하고 《바후발리》로 유명한 스타 프라바스가 주연을 맡은 어두운 톤의 형사 범죄물이라고 합니다. 이 영화에서 마동석의 역할은… pic.twitter.com/ZBQKUx83Wg — 무코 (@muko_kr) October 28, 2025

कोरियाई ड्रामा और एंटरटेनमेंट ग्रुप मुको ने मंगलवार को X पर एक पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि एक्टर डॉन ली की इंडियन फिल्म में एंट्री पक्की हो गई है। मुको का ये पोस्ट कोरियन भाषा में है। इसमें उन्होंने लिखा, ‘संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का नाम Spirit है. इसमें बाहुबली फेम प्रभास मैन लीड रोल में हैं। यह फिल्म एक डार्क-टोन्ड डिटेक्टिव क्राइम ड्रामा है. हमे बस इतना ही पता है कि इस फिल्म में Ma Dong-seok का किरदार प्रभास के खिलाफ है.’

डॉन ली का इंडिया टूर

वहीं, कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि डॉन ली द्वारा हाल में इंडिया टूर से जुड़ी पोस्ट किए जाने को भी इसी फिल्म का हिस्सा बताया जा रहा है. दरअसल, हाल ही में, Ma Dong-seok ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि वह भारत के लिए उड़ान भर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यह इसी फिल्म के लिए था।