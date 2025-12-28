मेरे घर आ जाना, विला नंबर…’, प्रभास की फिल्म The Raja Saab के डायरेक्टर ने क्यों कही ये बात?

टॉलीवुड स्टार प्रभास इन दिनों अपनी आगमी फिल्म ‘द राजा साहब’ के प्रमोशन को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं। वहीं, फैंस भी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। प्रभास की ये फिल्म 2026 की शुरुआत में 9 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म के मेकर्स ने हैदराबाद में शनिवार को ‘द राजा साहब’ की पूरी कास्ट और क्रू के लिए एक भव्य प्री-रिलीज इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट में फिल्म के डायरेक्टर मारुति ने प्रभास के फैंस से वादा करते हुए एक बड़ा दावा किया है। आइए जानते हैं क्या है दावा

‘द राजा साहब’ के डायरेक्टर का बड़ा दावा

इस प्री-रिलीज इवेंट में ‘द राजा साहब’ के डायरेक्टर मारुति ने प्रभास के फैंस को अड्रेस करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि ये फिल्म उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। मारुति ने कहा, ‘अगर आप लोगों में से 1 प्रतिशत लोगों को भी फिल्म से निराशा होगी, तो आप मेरे घर आ जाना और मुझसे सवाल करना। विला नंबर 17, कोल्ला लक्जुरिया, कोंडापुर. फिर चाहे आप ‘रेबेल स्टार’ के फैन हों या उनकी फैमिली हों.’

भावुक हुए डायरेक्टर

जैसे ही डायरेक्टर मारुति ने ये बात कही, ऑडियंस में बैठे प्रभास के फैंस खड़े होकर तालियां बजाने लगे, जिसे देखकर कर मारुति के बगल में खड़े प्रभास के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई. इसके बाद में प्रभास ने फिल्म और इसको लेकर मारुति के विजन के बारे में बताया, जिसे सुनकर मारुति भावुक हो गए, जिस पर प्रभास ने उन्हें गले लगाया और शांत करवाया.

क्लाइमेक्स देख मैं दंग रह गया…

इसके बाद प्रभास ने कहा, ‘मैं फिल्म के क्लाइमेक्स की क्रिएशन देखकर वे पूरी तरह से दंग रह गए. हां, वैसे भी फिल्म का रिव्यू दर्शकों को ही करना है, लेकिन मेरे लिए तो यह एक शानदार क्लाइमेक्स है. मारुति, आपने क्लाइमेक्स कलम से लिखा है या मशीन गन से?’ प्रभास ने आगे कहा, ‘मेरी कामना है कि संक्रांति पर रिलीज होने वाली सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर बनें। अगर हमारी फिल्म भी सफल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा.’