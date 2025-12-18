AI से बनी फर्जी फोटो देख भड़की एक्ट्रेस श्रीलीला , बोली 'मैं हाथ जोड़कर सभी ....'

साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस बार एक्ट्रेस अपनी किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं। दरअसल, साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला भी AI और डीपफेक की अश्लील तस्वीरों की शिकार हो गई हैं। उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसे देखने के बाद श्रीलीला भड़क गईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट किया। जिसमें एक्ट्रेस ने अपना गुस्सा खुलकर जाहिर किया। आइए जानते हैं इसे लेकर उन्होने क्या कुछ कहा है।

श्रीलीला का फूटा गुस्सा

श्रीलीला ने अपने इंस्टाग्राम पर इस मामले को लेकर लिखा, ‘मैं हाथ जोड़कर सभी सोशल मीडिया यूजर से रिक्वेस्ट करती हूं कि AI से बनाई गई बकवास चीजों को सपोर्ट न करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और उसका मिसयूज करने में फर्क होता है. मेरे हिसाब से, टेक्नोलॉजी की तरक्की जिंदगी को आसान बनाने के लिए होती है, ना की उसे मुश्किल बनाने के लिए होती है।

हर लड़की किसी की बेटी, पोती, बहन…

श्रीलीला ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, ‘हर लड़की किसी की बेटी, पोती, बहन, दोस्त या कलीग होती है, भले ही वह आर्ट को अपने प्रोफेशन में चुने. हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं जो खुशियां फैलाए, वो भी इस भरोसे के साथ कि हम लोग एक सुरक्षित माहौल में हैं.’ श्रीलीला ने आगे बताया कि वो बिजी शेड्यूल की वजह से ऑनलाइन हो रही कई बातों पर ध्यान नहीं दे पाई थीं. इसके साथ ही श्रीलीला ने उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें इस बारे में बताया.

प्लीज हमारा साथ दें…

श्रीलीला ने अपनी बात को पूरा करते हुए लिखा, ‘मैंने हमेशा चीजों को हल्के में लिया है और अपनी दुनिया में रही हूं, लेकिन इस तरह की चीजें बहुत परेशान और दुखी करने वाली हैं. मैं अपने कुछ कलीग्स को भी ये सब झेलते हुए देख रही हूं. ये बात मैं सबकी तरफ से कह रही हूं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज हमारा साथ दें. ऑथॉरिटीज अब इस मामले को आगे संभालेंगी.’