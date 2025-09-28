Animal मूवी साइन करने के बाद उलझन में थीं Triptii Dimri, बोलीं- ‘मेरा क्या ही होगा’

  1. हिन्दी समाचार
एक्ट्रेस  तृप्ति डिमरी   भले ही अपनी करियर 2017 में फिल्म पोस्टर ब्वॉयज से शुरू की थी। लेकिन सफलता उन्हे एनिमल फिल्म से मिली। एनिमल ने अचानक  उनकी किस्मत बदल दिया। बता दें एक्ट्रेस इससे पहले कई फिल्मों में काम कर चुकी  हैं लेकिन वो सफलता  दिला सकीं जो एक्ट्रेस को एमिनल में थोड़े देर की किरदार ने दिलाई। 2023 में रिलीज हुई एनिमल ने तृप्ति डिमरी को रातोंरात नेशनल क्रश बना दिया। इसके बाद उनकी झोली में कई बड़ी फिल्में आईं। अब तृप्ति का कहना है कि इस फिल्म को साइन करने के बाद वह क्यों उलझन में आ गई थीं। मगर रिलीज के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा टर्न आ गया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एनिमल साइन करने के बाद हुई थीं कन्फ्यूज

बता दें  कि फिल्म में तृप्ति का रोल बहुत छोटा था । वह कुछ मिनट के लिए फिल्मों में आई थीं। लैला मजनू से उन्हें जो पॉपुलैरिटी मिली थी, उसके बाद यूं फिल्म में छोटा सा रोल निभाना, उनके लिए चैलेंजिंग था। फिल्मफेयर के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, “मुझे लगा था कि लैला मजनू से मुझे पहचान मिलेगी, लेकिन असल में यह एनिमल से मिली। मुझे लगा था कि यह छोटा सा रोल है तो मेरा क्या ही होगा।”

तृप्ति  डिमरी ने आगे कहा, “मगर डायरेक्टर संदीप (रेड्डी वांगा) सर को मुझ पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि यह फिल्म मेरे लिए बहुत अच्छी साबित होगी और उन्होंने जो कहा, वही हुआ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा की मुझे खुशी है कि एनिमल की वजह से लोगों ने मेरी पुरानी फिल्में बुलबुल, काला और लायला मजनू भी देखीं।”

तृप्ति डिमरी का वर्क फ्रंट

तृप्ति डिमरी हाल ही में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ फिल्म में धड़क 2 में नजर आईं जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिली। अब वह प्रभास के साथ संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट (Spirit) में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनसे पहले दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) लीड रोल निभाने वाली थीं।

