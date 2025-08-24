Bigboss 19: बिग बॉस 19 में इस बार ऐसा कुछ होगा जो पहले न हुआ, जानें कब और कहां देख पाएंगे शो

Bigboss 19: मोस्ट फेमस शो बिग बॉस 19 फैंस को एंटरटेन कराने की पूरी तैयारी में है। शो 24 अगस्त यानी आज से ही शुरू हो रहा है। शो को भाईजान सलमान खान ही होस्ट करेंगे। आइए जानते हैं शो से जुड़े अपडेट्स के बारे में.

कब और कहां देख पाएंगे बिग बॉस 19?

बिग बॉस 19 को कलर्स टीवी पर देख पाएंगे. शो रात 10:30 बजे से कलर्स पर आएगा. वहीं जियो हॉटस्टार पर भी शो का देखा जा सकता है. जियो हॉटस्टार पर शो को 9 बजे से देख पाएंगे.

इस बार शो में क्या होगा अलग?

शो में इस बार पॉलिटिकल थीम देखने को मिलेगी. शो को इस बार ग्रैंड लेवल पर लाने की तैयारी है. Endemol Shine and Banijay Asia के COO ऋषि नेगी ने शो के बारे में बात की.उन्होंने कहा, ‘थीम के नजरिए से सोशल मीडिया पर हम ये कई सालों से देख रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि बिग बॉस पक्षपाती या स्क्रिप्टेड है. हालांकि, ये शो पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड है. ये एक रियलिटी शो है. कंटेस्टेंट्स के साथ 105 दिनों तक कोई इंटरफेयर नहीं होता है. बस हम उन्हें टास्क देते हैं और सलमान खान फीडबैक देते हैं. इसीलिए इस साल हमने पॉलिटिकल थीम को चुना और इस सीजन को लोकतंत्र के बारे में बनाने का फैसला किया. इस बार घरवालों को निर्णय लेने के बारे में है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘इस बार पूरी टीम ने टास्क पर काफी काम किया है. इस बार शो में आपको ऐसे टास्क देखने को मिलेंगे जो इससे पहले के सीजन में आपने नहीं देखें होंगे. आईडिया ओरिजनल बिग बॉस पर वापस जाने का है.’जब उनसे पूछा गया कि क्या बिग बॉस 19 बिग बॉस 13 वाला मैजिक क्रिएट करेगा? इस पर उन्होंने कहा, ‘बिग बॉस 13 कुछ कंटेस्टेंट्स जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, शहनाज, शेफाली की वजह से आइकॉनिक है. शो में उस वक्त ग्रेट कास्ट थी. इस बार हम कास्ट और फ्रेश पर्सपेक्टिव की वजह से शो को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं.’

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट लिस्ट

इस बार शो में गौरव खन्ना, अशनूर कौर, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, अवेज दरबार, जीशान कादरी, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, शहबाज बदेशाह, मृदुल तिवारी जैसे स्टार्स दिखेंगे.