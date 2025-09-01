Rekha Husband Sucide : ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी…’ जब रेखा ने पति की सुसाइड पर कही ये बड़ी बात

बॉलीवुड की एवेर्ग्रीन एक्ट्रेस रेखा अपने प्रॉफेश्नल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। रेखा की लव लाइफ अक्सर खबरों की हेडलाइन बना करती है। ऐसा ही एक किस्सा उनकी शादी से जुड़ा है। रेखा मार्च 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के शादी थी। लेकिन दोनों की ज्यादा समय तक चल नहीं पाई और दोनों ने कोर्ट में तलाक अर्जी डाल दी। इसे बाद मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली।
बॉलीवुड की एवेर्ग्रीन एक्ट्रेस रेखा अपने प्रॉफेश्नल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। रेखा की लव लाइफ अक्सर खबरों की हेडलाइन बना करती है। ऐसा ही एक किस्सा उनकी शादी से जुड़ा है। रेखा मार्च 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के शादी थी। लेकिन दोनों की ज्यादा समय तक चल नहीं पाई और दोनों ने कोर्ट में तलाक अर्जी डाल दी। इसे बाद मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। मुकेश के आत्महत्या के लिए हर किसी ने दोषी ठहराया। अपने पुराने इंटरव्यू में इस मामले पर बात करते हुए रेखा ने इस घटना को उनके जीवन में होने वाली सबसे अच्छी बातों में से एक बताया।
यह प्यार तो बिल्कुल नहीं था…
पति मुकेश की आत्महत्या के सालों बाद सिमी गरेवाल ने अपने एक इंटरव्यू में रेखा से पूछा कि क्या मुकेश के साथ उनकी शादी अरेंज मैरिज थी? इसके जवाब में रेखा ने कहा कि यह प्यार तो बिल्कुल नहीं था। मुकेश को फिल्मी दुनिया में उनके साथ अजनबी जैसा लगता था। हमारा रिश्ता बेमेल था, जिसका एहसास उन्हें लंदन में हनीमून के दौरान हुआ। इसके कुछ महीनों बाद ही दोनों ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी थी।
रेखा को ठहराया जिम्मेदार…
इस रिलेशन को लेकर रेखा ने बताया कि शुरू से ही उन्होंने कभी तलाक के बारे कभी नहीं सोचा था। मुकेश ने ही सबसे पहले तलाक की बात की थी। लेकिन दुर्भाग्य से तलाक के तुरंत बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली। बस फिर क्या था, हर किसी ने इसके लिए रेखा को जिम्मेदार ठहराया; कई बार लोगों ने उन्हें ‘डायन’ कह दिया। रेखा कहती हैं कि तलाक लेकर अलग होने का फैसला दोनों ने आपसी सहमति से लिया था।
एक्ट्रेस ने क्यों बताया, अच्छा?
इसके बाद रेखा ने ‘मैंने मुकेश को नहीं मारा’ टाइटल के साथ एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने सारी बातें क्लियर कीं। इसके बाद साल 2004 में सिमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि उस समय वह सच में काफी बड़ी हो गई थीं। रेखा ने कहा कि भले ही यह सुनने में काफी अजीब लगेगा, ये घटना मेरे साथ घटी सबसे अच्छी घटनाओं में से एक है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे लोगों के शॉर्ट माइंडसेट सेट के बारे में जानने को मिला।