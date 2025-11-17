  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो और किसका करेंगे…रोहिणी आचार्य मामले में डॉ. प्रियंका मौर्य ने लालू परिवार को घेरा

जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो और किसका करेंगे…रोहिणी आचार्य मामले में डॉ. प्रियंका मौर्य ने लालू परिवार को घेरा

डॉ. प्रियंका मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पहले बहु फिर बेटी...इसलिए बिहार की महिलाओं ने वोट नहीं दिया इनको जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते और किसका करेंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू यादव परिवार में सियासी घमासान मच गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार को छोड़ दिया है। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि, जिस बेटी ने अपनी किडनी तक दे दी उसी को अपमानित किया गया बेहद शर्मनाक है।

पढ़ें :- विधायक दल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव चुने गए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता

डॉ. प्रियंका मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पहले बहु फिर बेटी…इसलिए बिहार की महिलाओं ने वोट नहीं दिया इनको जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते और किसका करेंगे।

उन्होंने आगे लिखा, रोहिणी आचार्य ने कहा कि सवाल पूछने पर घर से बाहर निकाला जा सकता है, पीटा जा सकता है, यह कहीं न कहीं उस मानसिकता को दर्शाता है जिस जंगलराज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। जिस बेटी ने अपनी किडनी तक दे दी उसी को अपमानित किया गया बेहद शर्मनाक…

बता दें कि, रोहिणी आचार्य ने सबसे पहले संजय यादव और रमीज पर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियां दी गयीं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां-बाप बहनों को छोड़ आयी, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया.. मुझे अनाथ बना दिया गया ….आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें , किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो।

पढ़ें :- लालू परिवार का यह विवाद जल्द खत्म हो जाए, इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता: चिराग पासवान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो और किसका करेंगे...रोहिणी आचार्य मामले में डॉ. प्रियंका मौर्य ने लालू परिवार को घेरा

जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो और...

सरदार पटेल जयंती पर भाजपाइयों की विशाल पदयात्रा,तैयारियों को लेकर सोनौली में हुई महत्वपूर्ण बैठक

सरदार पटेल जयंती पर भाजपाइयों की विशाल पदयात्रा,तैयारियों को लेकर सोनौली में...

बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी, अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा: केशव मौर्य

बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी, अब...

आजम खान फिर जाएंगे जेल? दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला और उनको MP/MLA कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

आजम खान फिर जाएंगे जेल? दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला...

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में अहम योगदान देना होना चाहिए : सीएम योगी

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और...

PM Kisan 21st Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त इस तारीख को होगी जारी, किसानों का इंतजार हुआ खत्म

PM Kisan 21st Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त...