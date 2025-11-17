जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो और किसका करेंगे...रोहिणी आचार्य मामले में डॉ. प्रियंका मौर्य ने लालू परिवार को घेरा

लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू यादव परिवार में सियासी घमासान मच गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार को छोड़ दिया है। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि, जिस बेटी ने अपनी किडनी तक दे दी उसी को अपमानित किया गया बेहद शर्मनाक है।

डॉ. प्रियंका मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पहले बहु फिर बेटी…इसलिए बिहार की महिलाओं ने वोट नहीं दिया इनको जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते और किसका करेंगे।

उन्होंने आगे लिखा, रोहिणी आचार्य ने कहा कि सवाल पूछने पर घर से बाहर निकाला जा सकता है, पीटा जा सकता है, यह कहीं न कहीं उस मानसिकता को दर्शाता है जिस जंगलराज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। जिस बेटी ने अपनी किडनी तक दे दी उसी को अपमानित किया गया बेहद शर्मनाक…

बता दें कि, रोहिणी आचार्य ने सबसे पहले संजय यादव और रमीज पर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियां दी गयीं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां-बाप बहनों को छोड़ आयी, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया.. मुझे अनाथ बना दिया गया ….आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें , किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो।