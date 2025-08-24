हाईवे पर चलने वाले हो जाए सावधान, कोई ले पीछे से नाम तो कभी न रोके गाड़ी

  1. हिन्दी समाचार
भारत में रोजाना हाईवे पर करोड़ों लोग सफर करते है। सफर करने वालों के साथ हाईवे पर कई बार लूटपाट भी होती है। ऐसे में अपराधियों ने लूटपाट करने का एक नया तरिका अपनाया है। अपराधी आपका नाम लेकर आपकों पुकारेंगे और जैसे ही आप रूकेंगे वह तुरंत आपके साथ लूटपाट कर देंगे। ऐसे ही कई मामले कुशीनगर हाईवे पर देखने को मिले है।

Updated Date

कुशीनगर एएसपी निवेश कटियार ने बताया कि अपराधियों ने लूटपाट का नया तरिका अपनाया है। इसके तहत अपराधी हाईवे पर सफर करने वालों की गाड़ी नंबर के जरिये अपराधी मालिक के नाम, पते आदि की जानकारी हासिल कर लेते है। नाम, पता होते ही ओवरटेक कर अपराधी जिस नाम से गाड़ी पंजीकृत है उसका नाम रख तेज आवाज देते हैं और गाड़ी को साइड में रोकने को बोलते हैं। नाम सुनकर लोगों को यह लगता है कि आवाज देने वाला उनकी जान-पहचान का है और वे गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रूकते ही एक बदमाश अपनी गाड़ी से उतर टारगेट की हुई गाड़ी के पास पहुंचता है और चालक व सवार अन्य लोगों को असहले के बल पर कब्जे में ले लेता है। इसी बीच दूसरे बदमाश सामान व लोगों के पास रही नकदी व मोबाइल आदि लूट मौके से फरार हो जाते हैं। उन्होने बताया कि अभी तक ऐसा मामला जनपद में तो नहीं आया है, लेकिन आस पास में ऐसे कई मामले हो चुके है। हाईवे पर यात्रा करते समय समय बेहद सतर्क व सावधान रहें। अगर लगे कि कोई पीछा कर रहा है तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाने या फिर पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 पर दें।

परिवहन विभाग के ऐप से लेते है गाड़ी की जानकारी

अपराधियों ने लूटपाट करने के लिए परिवहन विभाग का एम- परिवहन ऐप का प्रयोग करते है। इस ऐप में गाड़ी का नंबर डालते ही मालिक का नाम पता सब सामने आ जाता है। इसके अपराधी गाड़ी का पीछा कर नाम लेकर गाड़ी रूकवाते है और फिर लूटपाट करते है।

