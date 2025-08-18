गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंगों को सबक सिखाया जाए : सीएम योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने सोमवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर (Gorakhnath Temple Complex) में जनता दर्शन (Janta Darshan) के दौरान कई जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।
लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने सोमवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर (Gorakhnath Temple Complex) में जनता दर्शन (Janta Darshan) के दौरान कई जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबके जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
जनता दर्शन (Janta Darshan) में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी गरीब की जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक सिखाया जाए। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कानून सम्मत कड़ा एक्शन लिया जाए।
VIDEO-गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंगों को सबक सिखाया जाए : सीएम योगी#VoteChorGaddiChor #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/bayFT3ePkQ
— santosh singh (@SantoshGaharwar) August 18, 2025
बताते चलें कि सोमवार सुबह जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर किया गया था। यहां कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी।