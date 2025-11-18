एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं...रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान

  1. हिन्दी समाचार
बिहार चुनाव परिणाम के बाद लालू यादव परिवार में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रो​हिणी आचार्य एक के बाद गंभीर आरोप लगा रही हैं। इस पर उन्होंने बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है। साथ ही लिखा कि, जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़ कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों-करोड़ों गरीब लोगों, जिन्हें किडनी की जरूरत है, को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादी-शुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटा कर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें।

उन्होंने आगे लिखा, जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करे, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं?

