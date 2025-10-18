PAK के कायरतापूर्ण हमले में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत, ACB ने ट्राई सीरीज खेलने से किया इंकार

Afghan cricketers killed in Pakistan attack: पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच चल रहा तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ओर से लगातार हमले जारी हैं। इस बीच शुक्रवार को 48 घंटे के सीजफायर को आगे बढ़ाने की सहमति के कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। जिसमें अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटरों समेत कई लोगों की मौत हो गई है। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के इस हमले को कायरतापूर्ण बताया है। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अगामी टी20आई सीरीज खेलने से इंकार कर दिया है।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘शोक संदेश….अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन ज़िले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस हृदयविदारक घटना में, उरगुन ज़िले के तीन खिलाड़ी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उनके साथ पाँच अन्य देशवासी शहीद हो गए, और सात अन्य घायल हो गए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुन लौटने के बाद, एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया।’
Statement of Condolence
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.
In… pic.twitter.com/YkenImtuVR
अफगान बोर्ड ने आगे लिखा, ‘एसीबी इसे अफ़ग़ानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। एसीबी शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता भी व्यक्त करता है। इस दुखद घटना के बाद और पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज़ में भाग लेने से इनकार कर दिया है। अल्लाह शहीदों को जन्नत में सर्वोच्च स्थान प्रदान करे, घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे, और उनके परिवारों को इस दुःख की घड़ी में धैर्य, सद्गति और शक्ति प्रदान करे।’