एक नाबालिग के साथ 3 दरिंदो ने किया 15 बार दुष्कर्म, एक नाबालिग और दो बालिग बालिका को वेश्यावृत्ति में धकेलने की थी तैयारी

मुरादाबाद :- उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर सेक्स रैकेट के काले कारोबार का केंद्र बन गया है. जहां लाचार और मासूम लड़किया दरिंदो की हैवानियत का शिकार हो रही है. एक नाबालिग दो अन्य बालिका ऐसे ही दरिंदो के चुंगल से भाग निकली. ट्रेन में सफर कर रही इन तीनों बालिका से ट्रेन के टीटी ने टिकट मांगा वह टिकट नहीं दिखा पायी. टीटी ने जब जानकारी की तो तीनों ने आप बीती सुनाई. इस पर मुरादाबाद पहुंचकर टीटी जितेंद्र ने तीनों बालिका को जीआरपी को सौंप दिया. जीआरपी ने बाल कल्याण को सौंप दिया. बाल कल्याण के अध्यक्ष की तहरीर पर मझोला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. अब पुलिस इन बालिकाओं से दरिंदगी करने वाले और सेक्स रैकेट चलाने वालों की तलाश कर रही है.

मुरादाबाद में सेक्स रैकेट और शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने वाले का मामला सामने आया है. मुरादाबाद में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस अड्डों पर सक्रिय रहता है. इन जगह और आने वाली लड़कियों पर निगाह रखते है जो अपने घर से नाराज होकर आ जाती है या फिर प्रेमी के साथ आने पर इन छोड़ दिया जाता है. सक्रिय गिरोह इन लड़कियों पर निगाह रखते है और उनको काम दिलवाने का झांसा देकर अपने साथ मुरादाबाद के काशीराम नगर अपने आवास पर ले आते है. यहां पर पिंकी नाम की महिला के घर पर रखा जाता है और शुरू होता है इन बालिकाओं के साथ दरिंदगी की शुरुवात.

नाबालिग बालिका ने बताई आप बीती:-

काशीराम कॉलोनी से दरिंदो के चुंगल से भागी बालिकाओं में नाबालिग बालिका ने बताया आप बीती. उसने बताया कि वह जिला मधुवानी बिहार प्रदेश कि रहने वाली है. 16 जुलाई को रात के 10 बजे अपने घर से नाराज होकर ट्रेन से दिल्ली पहुंची थी. जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक लड़के से फोन मांगा तो उसने फोन करवाने से मना कर दिया था. उसने मेरे से पूछताछ की आप मुझे परेशान लग रही हो. उस लड़के ने कहा कि मेरे साथ मुरादाबाद चलो में अपनी दीदी के यहां काम दिलवा दूंगा. मैं उसके साथ ट्रेन से रात को मुरादाबाद आ गयी. वह कमरे पर ले आया और मुझे बाहर से खाना लाकर खिलाया और मैने उससे पूछा आपकी दीदी कहाँ है तो उसने बोला कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ. दीदी दूसरे रूम पर रहती है. उस रात उसने मेरे साथ उस रात कुछ गलत नहीं किया था.

20 जुलाई के बाद नाबालिग बालिका पर टुटा आफत का पहाड़, दुष्कर्म की दर्द भरी आप बीती बताई:-

20 जुलाई के अगले दिन रात को उसने मेरे साथ जबरन दो बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये. फिर तीसरे और चौथे दिन की रात फिर सम्बन्ध बनाए. उस लड़के की दीदी पिंकी आयी और वो मुझे वहाँ अपने साथ अपने रूम पर काशीराम योजना में ले आयी. मुझे उसकी दीदी के कमरे पर आकर पता चला की उसका नाम सचिन है. फिर अगले दिन की रात अवनिश नाम के लडके ने जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये. फिर 6 दिन बाद विजय ठाकुर नाम के आद‌मी ने मेरे साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये उसने सम्बन्ध बनाने से पहले मुझे दारू पिलायी जब मुझे होश आया तो मेरे शरीर पर एक भी कपडा नहीं था.

तीन दरिंदो ने 15 बार किया दुष्कर्म:-

मेरे साथ सचिन नाम के लड़के ने 6 बार, अवनीश नाम के लड़के ने 5 बार और विजय ठाकुर नाम के आदमी ने मेरे साथ जबरन 4 बार शारीरिक संबन्ध बनाये. पिकी के घर पर एक दिन रोटी बनाते हुये मेरे से रोटी जल गयी थी तो विजय ठाकुर ने मेरे हाथ पर गरम तेल डालकर मेरा हाथ जला दिया और मेरे साथ गाली गलोच व मारपीठ भी की थी. पिंकी विजय ठाकुर, अवनीश, सचिन वह चारों लोग मिलकर छोटी बच्चियों व औरतो से जबरन गलत काम करवाते है. शादी के बहाने से लोगों से बहुत अच्छी रकम लेकर बच्चियों को बेचते है. हमारी जैसी पिंकी के घर पर 2 बच्चियां व औरते भी है.

मौका पाकर भाग निकली नाबालिग बालिका, ट्रेन के टीटी ने सौंपा जीआरपी को :-

18 अगस्त 2025 को लगभग रात 10 बजे विजय ठाकुर के कमरे से मैं दो और लड़किया जिसमे से एक बस्ती और एक अमरोहा जनपद की रहने वाली है. किसी तरह से भाग आयी. 19 अगस्त को मुरादाबाद से सहरनपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 13152 में जितेंद्र टीटी टिकट चेकिंग कर रहे थे. पेंटरी के पास गेट पर यह तीनों खड़ी थी. जबइनसे टिकट मांगा टिकट नहीं होने की बात कही. टीटी ने कहा की टिकट तो बनवाना पड़ेगा आप अपने परिवार से ऑनलाइन पेमेंट मंगवा लो. तब तीनों ने बताया की वह घर से भाग कर आयी है और मुरादाबाद में उनके साथ क्या क्या हुआ पूरी घटना बता दी. तब टीटी जितेंद्र ने मुरादाबाद आकर इन तीनों को जीआरपी को सौंप दिया.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद